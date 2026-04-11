Reuters: „Deblocarea activelor iraniene, acceptată de SUA”

Statele Unite nu au acceptat deblocarea activelor iraniene, a declarat un oficial de la Casa Albă, potrivit Al Jazeera.

Oficialul american a negat informaţiile potrivit cărora Washingtonul ar fi fost de acord cu o astfel de măsură, respingând relatările apărute în acest sens, mai notează sursa citată.

Statele Unite au fost de acord să deblocheze activele iraniene îngheţate în Qatar şi în alte bănci, a declarat o sursă iraniană de rang înalt pentru Reuters .

Potrivit aceleiaşi surse, Teheranul consideră această măsură drept un „semn de bună-credinţă” şi o dovadă privind posibilitatea ajungerii la un acord durabil .

Separat, fostul diplomat iranian Seyed Hadi Afghahi a afirmat că, pentru Iran, condiţia privind încetarea confruntărilor din Liban este mai importantă decât deblocarea fondurilor îngheţate, potrivit Iran News 24.