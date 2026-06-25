Reuters: Acţiunile companiilor europene din apărare se prăbuşesc

Acţiunile companiilor europene din industria apărării au înregistrat scăderi puternice miercuri, după apariţia informaţiilor potrivit cărora Germania renunţă la programul de construcţie a şase fregate F126, cel mai mare contract naval militar german de după Al Doilea Război Mondial, transmite Reuters.

Cea mai afectată companie a fost Rheinmetall, principalul producător german de muniţii şi unul dintre marii beneficiari ai creşterii cheltuielilor militare europene, potrivit Reuters.

Acţiunile Rheinmetall au scăzut cu până la 19%, marcând cea mai slabă şedinţă bursieră pentru companie din 1989 şi ştergând miliarde de euro din valoarea sa de piaţă, relatează Reuters.

Investitorii au reacţionat negativ după ce au apărut informaţii că Berlinul va abandona programul F126 şi va înlocui cele şase fregate planificate cu opt nave mai mici de tip Meko A-200 produse de TKMS, conform Reuters.

Rheinmetall era considerată favorită să devină contractorul principal al programului F126, într-un contract estimat la până la 12,8 miliarde de euro, potrivit Reuters.

În schimb, acţiunile TKMS au crescut cu aproximativ 13%, investitorii anticipând un volum semnificativ de noi comenzi, transmite Reuters.

Scăderile s-au extins la nivelul întregului sector european de apărare, notează Reuters.

Compania germană Hensoldt a pierdut aproape 4%, producătorul de transmisii pentru vehicule militare Renk a scăzut cu aproximativ 6%, suedezii de la Saab au coborât cu peste 2%, iar grupul italian Leonardo a pierdut aproape 5%, potrivit Reuters.

Indicele european al companiilor din domeniul aerospaţial şi al apărării a scăzut cu aproximativ 1,5%, conform Reuters.

Decizia Germaniei vine într-un moment în care investitorii încep să reevalueze perspectivele industriei de apărare, relatează Reuters.

După creşterile spectaculoase din ultimii ani, alimentate de războiul din Ucraina şi de majorarea bugetelor militare europene, sentimentul de piaţă s-a deteriorat în 2026, potrivit Reuters.

Mulţi investitori se întreabă dacă toate promisiunile guvernelor privind cheltuielile militare se vor concretiza şi dacă eventualele perspective de reducere a conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu ar putea diminua ritmul comenzilor, notează Reuters.

Acţiunile Rheinmetall erau deja cu aproximativ 30% sub maximele atinse la începutul anului înainte de căderea de miercuri, potrivit Reuters.

Analiştii consideră că pierderea contractului F126 afectează în special ambiţiile navale ale companiei, transmite Reuters.

Rheinmetall îşi propusese ca divizia navală să genereze venituri de aproximativ 5 miliarde de euro până în 2030, potrivit Reuters. Unii analişti estimează acum că acest obiectiv ar putea fi redus la jumătate, adaugă Reuters.

Totuşi, o parte dintre specialişti consideră că reacţia pieţei este exagerată, relatează Reuters.

Analiştii Citi au menţinut recomandarea de cumpărare pentru acţiunile Rheinmetall, argumentând că pierderea contractului elimină o parte din entuziasmul excesiv al investitorilor, dar nu schimbă perspectivele generale ale grupului, potrivit Reuters.

În paralel, Germania continuă să îşi urmărească obiectivul declarat de a construi ”cea mai puternică armată convenţională din Europa” până în 2039 şi analizează achiziţionarea unei participaţii de 40% în producătorul franco-german de blindate KNDS, care pregăteşte o ofertă publică iniţială, transmite Reuters.

În urmă cu un an, statele NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, ceea ce susţine în continuare perspectivele pe termen lung ale sectorului, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, episodul F126 demonstrează că investitorii încep să acorde mai multă atenţie riscurilor de execuţie, întârzierilor şi costurilor proiectelor militare, după o perioadă în care acţiunile companiilor de apărare au beneficiat de un entuziasm aproape neîntrerupt, concluzionează Reuters.