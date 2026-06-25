Reuters: Acţiunile Gărzii de Coastă din China provoacă dispute majore între Beijing şi Taiwan

Statele Unite, Marea Britanie, Franţa şi Germania au emis avertismente oficiale cu privire la activităţile recente ale Gărzii de Coastă din China în largul coastei de est a Taiwanului, relatează Reuters.

Intervenţia statelor occidentale a provocat nemulţumirea autorităţilor de la Beijing şi a atras mulţumiri din partea guvernului de la Taipei, conform sursei citate.

China a trimis nave în regiune pentru o operaţiune de aplicare a legii traficului maritim. Beijingul justifică acţiunea ca un răspuns la discuţiile dintre Japonia şi Filipine privind graniţele maritime comune, potrivit sursei menţionate.

„Patrulele din estul Taiwanului reprezintă o exercitare legitimă a jurisdicţiei care vizează menţinerea stabilităţii regionale şi a ordinii maritime”, declară Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din China, mai adaugă sursa citată.

Oficialul chinez solicită statelor occidentale să respecte suveranitatea ţării şi să oprească distorsionarea faptelor. În paralel, Taiwanul respinge revendicările teritoriale ale Beijingului asupra insulei şi a apelor înconjurătoare, informează Reuters.

„O ordine internaţională bazată pe reguli, status quo-ul şi pacea regională sunt elemente importante pentru noi toţi”, scrie Joseph Wu, secretarul general al Consiliului de Securitate Naţională din Taiwan, pe platforma X.

Consiliul pentru Afaceri Oceanice din Taiwan susţine că libertatea de navigaţie în strâmtoare are un rol esenţial în comerţul global. Instituţia cataloghează prezenţa navelor chineze drept o hărţuire care afectează interesele comunităţii internaţionale, mai adaugă Reuters.