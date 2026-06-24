Reuters: Bulgaria vrea să reducă deficitul bugetar la 5,7% din PIB anul acesta

Bulgaria intenţionează să reducă deficitul bugetar la 5,7% din PIB anul acesta şi are ca obiectiv un deficit de 3% din PIB până în 2028, a anunţat miercuri ministrul de Finanţe, Galab Donev, la prezentarea propunerii de buget pe 2026, transmite Reuters.

Luna aceasta, Comisia Europeană a propus iniţierea unei acţiuni disciplinare contra Bulgariei pentru depăşirea limitei de deficit stabilită de UE, potrivit Reuters. Donev avertizase că deficitul bugetar ar putea atinge 7,4% din PIB anul acesta.

Ministrul de Finanţe a informat că Executivul va lua o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv limitarea salariilor directorilor din companiile deţinute de stat, transmite Reuters.

De asemenea, Guvernul va opri gradual plata asigurărilor obligatorii de sănătate pentru poliţie, armată şi funcţionari civili, a declarat Donev, fără a da detalii suplimentare, potrivit Reuters.

În plus, vor fi reduse cu 10% cheltuielile în administraţie, a anunţat ministrul de Finanţe, transmite Reuters.

Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflaţie, stabilitate monetară, datorie şi deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB, puţin peste pragul de 3% necesar pentru aderarea la zona euro, potrivit Reuters.