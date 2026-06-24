Reuters: Exporturile de ţiţei ale Rusiei ating un nivel record după atacurile asupra rafinăriilor

Rusia înregistrează în luna iunie un nivel record al exporturilor de ţiţei din principalele sale porturi vestice, relatează Reuters.

Potrivit unor surse comerciale şi portuare, exporturile din porturile baltice Primorsk şi Ust-Luga, alături de portul Novorossiisk de la Marea Neagră, sunt estimate la peste 2,7 milioane de barili pe zi în această lună, depăşind semnificativ livrările din mai, informează sursa citată.

Această strategie de avarie a creat însă dezechilibre majore pe piaţa internă a combustibililor. Mai multe regiuni ruseşti au început deja să impună restricţii la vânzarea unor tipuri de benzină şi motorină, pe fondul penuriei de produse rafinate şi al cozilor formate la staţiile de alimentare, conform sursei menţionate.

Analiştii avertizează că surplusul de ofertă rusească pune o presiune descendentă suplimentară asupra preţurilor internaţionale ale petrolului. Contextul global este deja tensionat de revenirea pe piaţă a ţiţeiului iranian, ca urmare a derogărilor temporare acordate de Statele Unite, ceea ce intensifică concurenţa pentru livrările destinate marilor cumpărători din China şi India, mai adaugă Reuters.