Reuters: Fondatorul Evergrande, Hui Ka Yan, pledează vinovat pentru fraudă şi riscă închisoarea pe viaţă

Fondatorul gigantului imobiliar China Evergrande Group, Hui Ka Yan, a pledat vinovat într-un dosar care vizează mai multe acuzaţii grave, inclusiv utilizarea abuzivă a fondurilor, fraudă în procesul de atragere a capitalului şi colectarea ilegală de depozite de la public, potrivit informaţiilor transmise de Reuters.

Cazul este analizat de Tribunalul Popular Intermediar din Shenzhen, care a precizat că omul de afaceri „şi-a recunoscut vina şi şi-a exprimat regretul” în cadrul audierilor desfăşurate la începutul săptămânii, potrivit aceleiaşi surse. Sentinţa urmează să fie pronunţată ulterior, fără ca instanţa să indice un calendar exact, mai notează sursa citată.

Grupul Evergrande, considerat cel mai îndatorat dezvoltator imobiliar din lume, se află în incapacitate de plată încă din 2021 pentru cea mai mare parte a datoriilor sale, estimate la aproximativ 300 de miliarde de dolari, conform aceleiaşi surse. Problemele companiei au devenit un simbol al crizei structurale din sectorul imobiliar chinez, care a afectat ritmul de creştere al economiei naţionale, precizează acceaşi sursă.

Pe lângă capetele de acuzare deja menţionate, Hui şi compania sunt vizaţi şi pentru acordarea ilegală de împrumuturi, emiterea frauduloasă de titluri şi fapte de corupţie, inclusiv oferirea de mită prin intermediul unor entităţi, notează publicaţia sursă. În legislaţia chineză, astfel de infracţiuni pot atrage pedepse maxime de închisoare pe viaţă şi confiscarea averii, subliniază Reuters.

Criza Evergrande a avut consecinţe sociale importante în China, în condiţiile în care numeroşi investitori individuali şi-au pierdut economiile, ceea ce a alimentat nemulţumiri în rândul populaţiei şi a generat proteste, conform aceleiaşi surse.

În paralel, autorităţile de reglementare au sancţionat anterior conducerea companiei, precizează aceeaşi sursă. În 2024, autoritatea pieţei de capital din China l-a amendat pe Hui cu 6,6 milioane de dolari şi i-a interzis pe viaţă accesul pe piaţa bursieră, după ce a constatat că una dintre principalele subsidiare ale Evergrande a raportat artificial venituri şi a manipulat indicatori financiari, potrivit publicaţiei sursă.

Fondată în 1996, Evergrande a devenit în timp cel mai mare dezvoltator imobiliar din China după vânzările contractate, pe fondul unei strategii agresive de expansiune bazate pe îndatorare, precizează sursa citată. Hui, fost tehnician în industria oţelului, a construit un imperiu imobiliar orientat către locuinţe accesibile, acumulând o avere considerabilă, adaugă aceeaşi sursă.

La apogeul său, în 2017, omul de afaceri era cel mai bogat om din Asia, cu o avere estimată la 45,3 miliarde de dolari, conform Forbes. Ulterior, valoarea acesteia s-a redus semnificativ, ajungând la aproximativ 3 miliarde de dolari în 2023, potrivit aceleiaşi surse.

După prăbuşirea companiei, în 2024, un tribunal din Hong Kong a dispus lichidarea Evergrande, iar societatea a fost retrasă de la tranzacţionare pe bursa locală, conform publicaţiei sursă. În paralel, lichidatorii încearcă să recupereze activele offshore ale lui Hui şi ale fostei sale soţii, inclusiv aproximativ 6 miliarde de dolari reprezentând dividende şi remuneraţii acordate anterior conducerii companiei, informează aceeaşi sursă.