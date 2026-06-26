Reuters: Gadi Eisenkot îl sfidează pe Benjamin Netanyahu în alegerile din Israel

Fostul şef al statului major israelian, Gadi Eisenkot, înregistrează o creştere semnificativă în sondajele de opinie şi devine principalul contracandidat al lui Benjamin Netanyahu pentru funcţia de prim-ministru la viitoarele alegeri legislative, relatează Reuters.

Avansul său politic este alimentat de o platformă de securitate intransigentă şi de imaginea de „outsider” cinstit, elemente ce contrastează puternic cu decenii de guvernare şi problemele juridice ale actualului premier, potrivit sursei citate.

Deşi scrutinul nu are încă o dată fixată (termenul limită fiind finalul lunii octombrie), noul partid înfiinţat de Eisenkot, numit Yashar („Drept” sau „Onest”), se află pe poziţia a doua în intenţiile de vot, imediat după partidul Likud al lui Netanyahu. Analiştii politici consideră că Yashar dispune de o capacitate mult mai mare de a atrage parteneri şi de a forma o coaliţie guvernamentală stabilă, graţie poziţionării sale centriste în plan intern şi deschiderii către dialog cu forţele politice moderate, informează Reuters.

O eventuală victorie a lui Eisenkot nu va aduce însă o relaxare a politicii externe şi de securitate a Israelului. Fostul general de 66 de ani, creatorul celebrei „doctrine Dahiyeh” (care presupune utilizarea unei forţe disproporţionate împotriva infrastructurii inamice pentru a descuraja atacurile), l-a criticat dur pe Netanyahu pentru că a cedat presiunilor SUA privind încetarea focului în Liban, potrivit sursei citate.

Eisenkot consideră acordurile recente de armistiţiu drept o „realitate absurdă” care leagă mâinile armatei în lupta cu Hezbollah şi Iranul, respingând totodată ca „irelevantă” ideea creării unui stat palestinian, notează Reuters.

În cadrul unei conferinţe recente, referindu-se la loviturile disproporţionate aplicate în fortăreaţa Hezbollah din Beirut, el a subliniat că armata ar trebui să fie liberă să atace gruparea oriunde în Liban, adăugând că acordul de încetare a focului a creat o „realitate nebună” care limitează acţiunile forţelor israeliene, conform sursei citate.