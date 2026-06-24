Reuters: Germania anulează programul fregatelor F126

Guvernul german a decis miercuri să anuleze programul de construire a celor şase fregate F126, invocând întârzieri semnificative şi riscul ca valoarea totală a proiectului să sară de la 10 miliarde de euro la peste 18 miliarde de euro, conform Reuters.

Decizia reprezintă un eşec de proporţii pentru grupul de apărare Rheinmetall, care era favorit pentru finalizarea proiectului, relatează sursa citată.

În locul acestui program, Berlinul a optat pentru o soluţie mai rapidă şi mai ieftină: achiziţia a opt fregate mai mici, de tip Meko A-200, de la TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems), divizia navală a grupului Thyssenkrupp. Noul contract este estimat la 11,6 miliarde de euro, primele patru nave urmând să coste 6,3 miliarde de euro, cu opţiune de extindere pentru restul până la finalul anului 2026, informează Reuters.

Reacţia pieţei financiare a fost imediată şi severă. Acţiunile Rheinmetall s-au prăbuşit cu până la 20%, înregistrând cea mai mare cădere zilnică din ultimele 15 luni şi ştergând peste 11 miliarde de euro din valoarea de piaţă a companiei. Analiştii JP Morgan avertizează că pierderea contractului pune în pericol obiectivul gigantului de a atinge comenzi noi de 80 de miliarde de euro în 2026. În schimb, brokerii estimează că portofoliul de comenzi al TKMS ar putea depăşi 68 de miliarde de euro, în contextul noilor fregate şi al unui potenţial contract major cu marina canadiană, conform sursei citate.

Până la anulare, în proiectul F126, lansat în 2020, fuseseră deja investite circa 3,5 miliarde de euro. Decizia subliniază dificultăţile de reînarmare ale Europei, după ce şi alte iniţiative de amploare, precum avionul de luptă FCAS (abandonat) sau tancul MGCS, au înregistrat blocaje majore. În acest context tensionat, producătorul franco-german de blindate KNDS a anunţat intenţia unei listări simultane la bursele din Frankfurt şi Paris, la o evaluare estimată de 15 miliarde de euro, potrivit Reuters.