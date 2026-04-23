Reuters: Germania reduce prognoza de creştere pentru 2026 şi majorează estimările de inflaţie

Ministerul Economiei din Germania a revizuit în scădere prognozele de creştere economică pentru 2026 şi 2027 şi a majorat estimările privind inflaţia, pe fondul scumpirii energiei şi materiilor prime generate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Guvernul estimează acum o creştere de 0,5% în 2026 (faţă de 1,0% anterior) şi de 0,9% în 2027 (de la 1,3%), potrivit relatării agenţiei.

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a afirmat că redresarea economică este modestă şi afectată de „vânturi potrivnice” tot mai puternice, iar şocurile geopolitice externe încetinesc revenirea, arată relatarea Reuters.

Războiul din Iran a determinat creşterea preţurilor la energie şi materii prime, ceea ce pune presiune asupra gospodăriilor şi companiilor; ministerul prognozează o inflaţie de 2,7% în acest an şi de 2,8% în 2027, peste nivelul de 2,2% înregistrat anul trecut, conform relatării.

Perspectivele rămân puternic dependente de evoluţia conflictului din Orientul Mijlociu şi de tensiunile din comerţul internaţional, iar exporturile nu sunt aşteptate să revină semnificativ înainte de 2027, când ar urma să crească cu 1,3%, în timp ce importurile ar avansa cu 1,8%, reducând excedentul comercial, transmite Reuters.

Relatarea mai notează că relansarea este susţinută în principal de cererea internă, în special consumul, şi de cheltuielile guvernamentale pentru infrastructură şi apărare, în timp ce oficialii avertizează că sunt necesare reforme structurale pentru a recâştiga competitivitatea pe termen lung.

În acest context, ministerul Finanţelor ar putea beneficia de o marjă suplimentară de împrumut pentru bugetul din 2027, estimată la aproximativ 2,7 miliarde de euro, mai arată relatarea agenţiei.