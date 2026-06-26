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Reuters: Iran îşi menţine pretenţiile de control asupra strâmtorii Hormuz

A.M.
Internaţional / 26 iunie, 14:44

Reuters: Iran îşi menţine pretenţiile de control asupra strâmtorii Hormuz

Guvernul de la Teheran îşi reafirmă dreptul de a controla traficul maritim prin strâmtoarea Hormuz şi avertizează statele din zona Golfului împotriva unei alieri cu Statele Unite ale Americii, la o zi după ce o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului, relatează Reuters.

Incidentul, produs pe fondul fragilităţii acordului preliminar care urmăreşte oprirea războiului din Iran, accentuează tensiunile legate de gestionarea uneia dintre cele mai importante rute energetice globale, prin care trece o cincime din necesarul mondial de petrol şi gaze naturale lichefiate, conform sursei citate.

Poziţia autorităţilor iraniene vine ca reacţie la o declaraţie comună emisă de Washington şi de şase state arabe din regiune, document care respinge intenţia Iranului de a percepe taxe de tranzit navelor care traversează strâmtoarea. În ciuda acestor dispute geopolitice şi a reducerii temporare a traficului maritim prin coridorul strategic, cotaţiile internaţionale ale petrolului înregistrează noi scăderi în cursul şedinţei de vineri, potrivit sursei menţionate.

„Tranzitul sigur prin strâmtoarea Hormuz nu poate fi garantat prin aranjamente ambigue, rute paralele sau decizii care nu iau în considerare rolul Iranului de stat de coastă”, declară Kazem Gharibabadi, adjunct al ministrului de externe iranian, informează Reuters.

Nava portcontainer Ever Lovely, aflată sub pavilionul statului Singapore şi operată de compania taiwaneză Evergreen Marine, a fost lovită joi de un „obiect necunoscut” în timp ce urma o rută recomandată de agenţia britanică de securitate UKMTO. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar vasul şi-a continuat deplasarea în afara strâmtorii, deşi doi oficiali americani indică armata iraniană ca responsabilă pentru atac, conform sursei citate.

„Consecinţele rezultate din utilizarea unor rute neautorizate revin în totalitate proprietarului, operatorului şi comandantului navei”, precizează reprezentanţii Autorităţii Strâmtorii Golfului Persic, structură înfiinţată de Teheran. Entitatea avertizează că siguranţa navigaţiei este condiţionată direct de respectarea coordonatelor stabilite de Iran, transmite aceeaşi sursă.

Atacul a determinat Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO), o agenţie din cadrul ONU, să suspende temporar operaţiunile de escortare şi evacuare a navelor comerciale blocate în regiune din cauza conflictului. În paralel, datele de monitorizare arată că gigantul energetic Saudi Aramco a reluat vineri încărcarea cu ţiţei la terminalul Ras Tanura, cel mai mare port petrolier din lume, după o întrerupere de aproape patru luni, mai adaugă sursa citată.

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