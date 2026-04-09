Reuters: Iranul va permite trecerea a doar 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul va autoriza tranzitul a cel mult 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, în cadrul armistiţiului de două săptămâni convenit cu Statele Unite, a declarat joi, pentru agenţia rusă TASS, un oficial iranian de rang înalt, potrivit Reuters.
După izbucnirea conflictului declanşat de SUA şi Israel la 28 februarie, Teheranul a restricţionat sever navigaţia în zonă, permiţând doar treceri selective.
Strâmtoarea Ormuz, care are în punctul cel mai îngust doar 34 de kilometri între Iran şi Oman, reprezintă un culoar strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul la nivel global. De asemenea, ruta este esenţială pentru transportul altor mărfuri critice, inclusiv îngrăşăminte chimice.
În urma blocării traficului, peste 200 de nave au rămas imobilizate în Golful Persic. Deblocarea strâmtorii face parte din acordul de încetare a focului încheiat în noaptea de marţi spre miercuri între Washington şi Teheran, valabil pentru două săptămâni, interval în care părţile încearcă să ajungă la o soluţie negociată.
Cu toate acestea, Iranul a avertizat miercuri că ar putea renunţa la armistiţiu şi ar putea închide din nou strâmtoarea, în cazul în care Israelul îşi continuă atacurile asupra Libanului.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 19:22)
Nu fiți fraieri nu lăsați nimic până occidentul crapă de propria prostie.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 19:25)
Trăiască Persia!
3. Neseriosi si fara viziune
(mesaj trimis de Geo în data de 09.04.2026, 20:01)
Am inteles ca deschid stramtoarea acum o deschid limitat pentru 15 nave zilnic. Nu poti avea incredere in nici unul din ei. Problema inchiderii stramtorii nu este de ieri de azi si sunt surprins ca de atata timp nu au dezvoltat metode alternative de transport al petrolului ca doar au avut cu ce. Nu au avut gandire strategica si le-a lipsit viziunea. Cam ingusti la minte.
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 20:01)
Iranul si-o cere cu asupra de măsură.