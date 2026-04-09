Reuters: Iranul va permite trecerea a doar 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul va autoriza tranzitul a cel mult 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz, în cadrul armistiţiului de două săptămâni convenit cu Statele Unite, a declarat joi, pentru agenţia rusă TASS, un oficial iranian de rang înalt, potrivit Reuters.

După izbucnirea conflictului declanşat de SUA şi Israel la 28 februarie, Teheranul a restricţionat sever navigaţia în zonă, permiţând doar treceri selective.

Strâmtoarea Ormuz, care are în punctul cel mai îngust doar 34 de kilometri între Iran şi Oman, reprezintă un culoar strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul la nivel global. De asemenea, ruta este esenţială pentru transportul altor mărfuri critice, inclusiv îngrăşăminte chimice.

În urma blocării traficului, peste 200 de nave au rămas imobilizate în Golful Persic. Deblocarea strâmtorii face parte din acordul de încetare a focului încheiat în noaptea de marţi spre miercuri între Washington şi Teheran, valabil pentru două săptămâni, interval în care părţile încearcă să ajungă la o soluţie negociată.

Cu toate acestea, Iranul a avertizat miercuri că ar putea renunţa la armistiţiu şi ar putea închide din nou strâmtoarea, în cazul în care Israelul îşi continuă atacurile asupra Libanului.