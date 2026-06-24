Reuters: Japonia îşi reevaluează strategia pentru fondul de intervenţie valutară

Guvernul de la Tokyo analizează noi modalităţi pentru îmbunătăţirea administrării rezervelor sale valutare de 1,3 trilioane de dolari, în scopul creşterii randamentelor şi suplimentării bugetului de stat, conform unui proiect oficial de strategie economică, relatează Reuters.

Planul reflectă intenţia premierului Sanae Takaichi de a susţine cheltuieli publice active pentru stimularea economiei. Decizia urmează unei intervenţii masive pe piaţa valutară din primăvară, când autorităţile au cumpărat yeni în valoare de 73 de miliarde de dolari pentru a stopa devalorizarea monedei naţionale. Această acţiune a provocat o scădere record de 5,6% a rezervelor în luna mai a acestui an, conform sursei citate.

„Guvernul va examina avantajele îmbunătăţirii managementului şi utilizării mai eficiente a activelor deţinute de sectorul public, inclusiv contul special al fondului de rezervă valutară”, arată documentul guvernamental, relatează Reuters.

Cea mai mare parte a acestor fonduri este investită în prezent în titluri de stat emise de Statele Unite ale Americii, iar Japonia deţine statutul de cel mai mare creditor extern al Washingtonului. Schimbarea structurii portofoliului generează însă prudenţă în rândul specialiştilor din piaţa financiară. Analiştii avertizează că plasamentele în active cu risc ridicat pot afecta lichiditatea imediată şi credibilitatea internaţională, elemente esenţiale pentru viitoarele operaţiuni de stabilizare a cursului de schimb, potrivit sursei menţionate.