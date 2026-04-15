Reuters: JD Vance spune că negociatorii iranieni vor un acord

JD Vance a declarat că neîncrederea dintre Statele Unite şi Iran este profundă şi nu poate fi depăşită peste noapte, dar a spus că negociatorii iranieni doresc să ajungă la un acord, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, vicepreşedintele american a afirmat că se simte „foarte optimist în privinţa situaţiei actuale”, după discuţiile de la sfârşitul săptămânii trecute din Pakistan, la care a participat şi el.

Discuţiile pentru încetarea războiului cu Iranul ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele două zile, a declarat marţi Donald Trump, după ce eşecul negocierilor de la sfârşitul săptămânii a determinat Washingtonul să impună un blocaj asupra porturilor iraniene, notează Reuters.

Un armistiţiu fragil de două săptămâni dintre SUA şi Iran mai are încă o săptămână până la expirare, iar JD Vance a spus, într-un eveniment organizat de Turning Point USA, că „Există, desigur, multă neîncredere între Iran şi Statele Unite ale Americii. Nu veţi rezolva această problemă peste noapte”, potrivit Reuters.

Negociatorii iranieni vor să ajungă la un acord, a mai spus Vance, iar Reuters îl citează afirmând: ”Mă simt foarte bine în privinţa situaţiei actuale”.

Războiul cu Iranul a început după atacurile lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului la 28 februarie, iar Teheranul a răspuns prin lovituri asupra Israelului şi asupra statelor din Golf care găzduiesc baze americane, relatează Reuters.

Atacurile americane şi israeliene asupra Iranului, precum şi atacurile israeliene din Liban, au ucis mii de oameni şi au strămutat milioane, mai arată Reuters.