Reuters: John Bolton a pledat vinovat pentru păstrarea unor documente secrete din domeniul apărării naţionale

Consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Donald Trump în primul său mandat, John Bolton, devenit între timp unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai preşedintelui republican, a pledat vinovat vineri pentru păstrarea de documente secrete privind apărarea naţională, transmit agenţiile AFP şi Reuters.

Bolton, în vârstă de 77 de ani, a fost inculpat în octombrie 2025 de o instanţă din Maryland pentru divulgarea şi reţinerea de documente asupra apărării naţionale, relatează Reuters.

El a pledat iniţial nevinovat pentru toate cele 18 capete de acuzare, potrivit Reuters.

În cele din urmă, Bolton a pledat vinovat acum pentru o singură acuzaţie, respectiv păstrarea de documente secrete privind apărarea naţională, infracţiune pentru care riscă până la cinci ani de închisoare, transmite Reuters.

John Bolton a acceptat astfel un acord de recunoaştere a vinovăţiei, prin care s-a angajat să plătească o amendă penală de 2,25 de milioane de dolari şi să renunţe la pensia specială, relatează Reuters.

Instanţa urmează să stabilească pe 28 octombrie sentinţa, dacă el va fi condamnat la închisoare sau numai la plata acestei amenzi, potrivit Reuters.

Bolton, cunoscut drept un „hawk” (şoim - termen care îi desemnează pe adepţii unei linii dure în politica externă americană - n.red.), a fost al treilea consilier pentru securitate naţională al lui Trump şi s-a remarcat prin presiunile exercitate asupra preşedintelui de a fi mai ferm în chestiuni precum abordarea faţă de Coreea de Nord, relatează Reuters.

El a preluat acest post în aprilie 2018, înlocuindu-l pe H.R. McMaster, transmite Reuters.

Bolton a avut divergenţe şi cu secretarul de stat Mike Pompeo, considerat a fi printre politicienii cei mai loiali lui Trump, potrivit Reuters.

În final, Bolton a părăsit echipa prezidenţială în septembrie 2019, în urma unei demisii, conform versiunii sale, sau a demiterii, conform versiunii lui Trump, care a vorbit atunci despre „puternice dezacorduri” între ei, relatează Reuters.

Ulterior, în iunie 2020, Bolton a publicat o carte usturătoare despre cele 17 luni cât a fost consilier pentru securitate naţională al lui Donald Trump, pe care l-a descris drept „inapt” să conducă SUA, mai precizează Reuters.