Reuters: ONU condamnă atacurile Israelului în Liban

Experţi ai Organizaţiei Naţiunilor Unite au condamnat miercuri bombardamentele Israelului din Liban, desfăşurate la începutul acestei luni, calificându-le drept o „agresiune ilegală şi o campanie de bombardamente nediscriminatorii”, a transmis Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU, potrivit Reuters.

„Aceasta nu este autoapărare. Este o încălcare flagrantă a Cartei ONU, o distrugere deliberată a perspectivelor de pace şi o ofensă adusă multilateralismului şi ordinii internaţionale bazate pe ONU”, au fost citaţi experţii într-un comunicat.

Israelul a efectuat cele mai intense lovituri asupra Libanului de la izbucnirea conflictului cu Hezbollah luna trecută, ucigând peste 250 de persoane pe 8 aprilie, după ce gruparea susţinută de Iran a reluat atacurile cu rachete asupra nordului Israelului, în urma unei scurte pauze generate de armistiţiul de două săptămâni dintre SUA şi Iran.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Libanul nu face parte din armistiţiu.