Reuters: Papa Leon critică liderii care alocă sume uriaşe pentru războaie

Papa Leon al XIV-lea a lansat joi critici ferme la adresa liderilor care alocă sume uriaşe pentru războaie, afirmând că lumea este „devastată de o mână de tirani”, într-o declaraţie neobişnuit de dură susţinută în Camerun, pe fondul unor noi atacuri ale preşedintelui american Donald Trump la adresa sa pe reţelele sociale, relatează Reuters.

Suveranul pontif, primul papă originar din Statele Unite, a condamnat şi utilizarea discursului religios pentru justificarea conflictelor şi a cerut o „schimbare decisivă de direcţie”, în cadrul unei întâlniri desfăşurate la Bamenda, în vestul Camerunului, regiune afectată de aproape un deceniu de violenţe soldate cu mii de victime.

De la începutul turneului său african, care cuprinde patru state, papa a adoptat un ton mai direct decât în mod obişnuit, reiterând apelurile la pace, în pofida criticilor venite din partea lui Donald Trump şi a vicepreşedintelui JD Vance.

„Vai (...) de cei care deturnează religiile şi chiar numele lui Dumnezeu în scopuri militare, economice şi politice proprii”, a declarat papa.

În faţa credincioşilor adunaţi la Bamenda, epicentrul violenţelor din nord-vestul Camerunului, acesta a subliniat: „Lumea este devastată de o mână de tirani, dar este menţinută unită de o mulţime de fraţi şi surori solidari!”.

Declaraţiile sale accentuează ruptura tot mai vizibilă dintre liderul Bisericii Catolice, care promovează o abordare diplomatică şi pacifistă, şi preşedintele american, care l-a calificat în repetate rânduri drept „slab” şi „incompetent” în materie de politică externă.

Sosit la catedrala din Bamenda într-un papamobil blindat şi sub protecţie militară, papa a fost întâmpinat de o mulţime entuziastă, într-o atmosferă marcată de cântece, vuvuzele şi percuţie, credincioşii fluturând steaguri ale Camerunului şi Vaticanului. La finalul ceremoniei, acesta a participat la eliberarea unor porumbei, simbol al păcii, invocată asupra unei „pământuri însângerate, dar fertile”.

Papa a denunţat, de asemenea, exploatarea resurselor africane, afirmând că „cei care jefuiesc pământul vostru de resurse investesc, de obicei, o mare parte din profituri în arme, într-o spirală de destabilizare şi moarte fără sfârşit”.

„Lorzii războiului (...) se prefac că nu văd faptul că sunt necesare miliarde de dolari pentru a ucide şi a devasta, dar spun că nu se găsesc resursele necesare pentru a vindeca, educa şi reconstrui”, a adăugat el.

În cursul după-amiezii, suveranul pontif a celebrat o liturghie pe aeroportul din oraş, în faţa a aproximativ 20.000 de credincioşi, într-un discurs cu accente sociale puternice, în care a criticat „răul cauzat din exterior” de actorii care exploatează continentul african în numele profitului.

Vizita la Bamenda are o semnificaţie aparte, în contextul conflictului izbucnit în 2016 între separatiştii anglofoni şi autorităţile de la Yaounde, confruntări în care ambele tabere au fost acuzate de abuzuri. Potrivit ONU, cel puţin 6.000 de civili şi-au pierdut viaţa, iar violenţele continuă să afecteze grav populaţia.

În Camerun, unde aproximativ 37% din populaţie este catolică, Biserica are un rol important de mediere şi administrează o reţea extinsă de instituţii sociale, de la spitale la şcoli, influenţă pe care Vaticanul încearcă să o consolideze.

Anterior, papa a efectuat o vizită în Algeria şi urmează să îşi continue turneul în Angola şi Guineea Ecuatorială, până pe 23 aprilie.

Pe fondul acestor declaraţii, Donald Trump a reiterat că Iranul nu trebuie să deţină arme nucleare, subliniind că, deşi papa este liber să îşi exprime opiniile, el nu împărtăşeşte această poziţie.

„Papa poate spune ce vrea, şi eu vreau ca el să spună ce vrea, dar eu pot să nu fiu de acord. Cred că Iranul nu poate avea o armă nucleară”, a declarat preşedintele american.

Trump a criticat în repetate rânduri poziţiile suveranului pontif, susţinând inclusiv că alegerea acestuia i se datorează şi acuzându-l de slăbiciune în politica externă.

Reacţiile nu au întârziat să apară în mediile religioase. Arhiepiscopul de Canterbury, Sarah Mullally, şi-a exprimat sprijinul pentru papa Leon al XIV-lea şi a făcut apel la credincioşi să susţină eforturile pentru pace.

„Sunt alături de fratele meu în Hristos, Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea, în apelul său curajos pentru un regat al păcii”, a declarat aceasta.

Ea a subliniat costul uman al conflictelor armate şi a îndemnat atât credincioşii, cât şi liderii politici să caute soluţii paşnice pentru rezolvarea disputelor: „Pe măsură ce oameni nevinovaţi sunt ucişi şi strămutaţi, familii sunt destrămate şi viitorul distrus, costul uman al războiului este incalculabil”.