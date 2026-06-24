Reuters: Reuters: Rafinăria de petrol din Moscova, avariată de atacuri ucrainene cu drone, nu îşi va relua producţia în acest an

Rafinăria de petrol din Moscova va fi oprită timp de cel puţin şase luni după ce a suferit daune extinse în urma atacurilor cu drone ucrainene, au declarat miercuri două surse din industrie, ceea ce complică eforturile Rusiei de a face faţă penuriei de combustibil în cea mai mare ţară a lumii, potrivit Reuters. De altfel, parlamentul Rusiei a aprobat miercuri amendamente la Codul fiscal menite să combată penuria crescândă de combustibil cauzată de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, oferind totodată subvenţii pentru importurile de combustibil, transmite Reuters.

Rafinăria de la Moscova, situată la periferia sudică a capitalei ruse, este cel mai mare furnizor de combustibil pentru regiune. Aceasta a fost lovită de două ori în această lună de drone ucrainene, fiind nevoită să-şi întrerupă activitatea, potrivit Reuters.

„Reparaţiile vor dura cel puţin jumătate de an”, a declarat una dintre sursele Reuters.

Gazprom Neft, care operează rafinăria, nu a răspuns la solicitarea de comentarii, transmite Reuters.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti prin lovituri cu drone de lungă distanţă. Rusia, între timp, a continuat să lanseze rachete asupra ţintelor din domeniul energetic şi al apărării din oraşele ucrainene şi din împrejurimile acestora, potrivit Reuters.

Atacurile ucrainene au scos din funcţiune o parte semnificativă din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, provocând o penurie de produse petroliere, creşteri ale preţurilor la combustibil şi cozi lungi la staţiile de alimentare în multe regiuni de pe toate cele 11 fusuri orare ale ţării, transmite Reuters.

Rafinăria din Moscova, care a fost ţinta mai multor atacuri, a prelucrat 11,6 milioane de tone de petrol în 2024, producând 2,9 milioane de tone de benzină şi 3,2 milioane de tone de motorină, conform celor mai recente date disponibile, potrivit Reuters.

Confruntată cu o criză a combustibilului, Rusia ia în considerare interzicerea exporturilor de motorină, a declarat marţi viceprim-ministrul Aleksandr Novak, transmite Reuters. Ziarul „Vedomosti” a relatat, între timp, că se ia în considerare importul de combustibil pentru a face faţă penuriei, în special în Crimeea, unde vânzările de benzină către populaţie au fost suspendate, potrivit Reuters.

Rusia a interzis deja exporturile de benzină şi de combustibil pentru avioane, transmite Reuters.