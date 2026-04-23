Reuters: SUA au interceptat trei petroliere iraniene în apele asiatice

Armata SUA a interceptat cel puţin trei petroliere sub pavilion iranian în apele asiatice şi le redirecţionează de la poziţiile lor din apropierea Indiei, Malaeziei şi Sri Lankăi, au declarat surse din domeniul transportului maritim şi al securităţii, citate de Reuters.

Washingtonul a impus o blocadă asupra comerţului maritim al Iranului, în timp ce Iranul a deschis focul asupra navelor pentru a le împiedica să traverseze Strâmtoarea Ormuz. La aproape două luni de la începerea războiului SUA şi Israelului împotriva Iranului, există puţine semne că negocierile de pace ar putea fi reluate în timpul unui armistiţiu fragil, relatează Reuters.

Închiderea strâmtorii a perturbat furnizarea a o cincime din petrolul şi gazele la nivel mondial şi a declanşat o criză energetică globală, potrivit Reuters.

Forţele americane au capturat în ultimele zile o navă cargo iraniană şi un petrolier, transmite Reuters. Iranul a declarat că a capturat miercuri două nave container care încercau să iasă din Golf prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a deschis focul asupra acestora şi asupra unei alte nave - primele capturi de la începutul războiului, potrivit Reuters.

SUA au deviat în ultimele zile cel puţin alte trei petroliere sub pavilion iranian, potrivit a două surse din transportul maritim din SUA şi India şi a două surse occidentale din domeniul securităţii maritime, care au discutat cu Reuters.

Armata SUA nu a răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii privind interceptările, transmite Reuters.

Una dintre nave era superpetrolierul „Deep Sea”, sub pavilion iranian, încărcat parţial cu ţiţei şi văzut ultima dată în urmă cu o săptămână în largul Malaeziei, potrivit surselor şi datelor de urmărire de pe platforma MarineTraffic, relatează Reuters.

Petrolierul „Sevin”, sub pavilion iranian, cu o capacitate maximă de 1 milion de barili şi încărcat în proporţie de 65%, a fost de asemenea interceptat, potrivit Reuters. Nava a fost observată ultima dată în largul Malaeziei acum o lună, conform datelor de urmărire.

Superpetrolierul „Dorena”, sub pavilion iranian, încărcat complet cu 2 milioane de barili de ţiţei, a fost de asemenea interceptat şi fusese văzut ultima dată în largul coastei sudice a Indiei în urmă cu trei zile, transmite Reuters.

Comandamentul Central al SUA a anunţat miercuri, într-o postare pe X, că „Dorena” se află sub escorta unui distrugător al Marinei SUA în Oceanul Indian, după ce ar fi încercat să încalce blocada, potrivit Reuters.

Forţele americane ar fi putut intercepta şi petrolierul „Derya”, au declarat surse din transportul maritim, citate de Reuters. Nava nu a reuşit să descarce ţiţei iranian în India înainte de expirarea unei derogări americane privind achiziţiile de petrol iranian, duminică. Aceasta a fost văzută ultima dată în largul coastei vestice a Indiei vineri.

Comandamentul Central al SUA a declarat că, de la începutul blocadei asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene, forţele americane au ordonat ca 29 de nave să se întoarcă sau să revină în port, transmite Reuters.

Armata SUA nu a publicat o listă completă a navelor interceptate şi nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind „Derya” şi „Deep Sea”, potrivit Reuters.

O a treia sursă din domeniul securităţii maritime a declarat că armata americană încearcă să vizeze nave iraniene în afara Strâmtorii Ormuz, în ape deschise, pentru a evita riscurile reprezentate de minele marine în timpul operaţiunilor, transmite Reuters.