Reuters: Trump afirmă că războiul din Iran este aproape de final

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că războiul declanşat de el împreună cu Israelul împotriva Iranului este aproape de final, în timp ce şeful armatei Pakistanului, ţară mediator, a sosit la Teheran pentru a încerca să prevină reluarea conflictului, relatează Reuters.

Eforturile diplomatice au loc în contextul în care oficiali americani şi iranieni analizează o posibilă revenire în Pakistan pentru noi negocieri, după ce discuţiile desfăşurate acolo s-au încheiat duminică fără un progres decisiv.

Israelul se aşteaptă ca armistiţiul de două săptămâni convenit săptămâna trecută cu Iranul să fie prelungit, a declarat o sursă pentru Reuters.

Armata pakistaneză a confirmat că mareşalul de câmp Asim Munir a ajuns la Teheran. O sursă iraniană de rang înalt a precizat pentru Reuters că Munir, care a mediat ultima rundă de negocieri, s-a deplasat în Iran „pentru a reduce diferenţele” dintre cele două părţi.

„Cred că veţi asista la două zile uimitoare”, i-a spus Trump jurnalistului ABC News Jonathan Karl, potrivit unei postări a acestuia pe platforma X, adăugând că nu consideră necesară prelungirea armistiţiului.

„Cred că este aproape de final, da. Adică eu îl văd ca fiind foarte aproape de final”, a afirmat Trump într-un interviu acordat Fox Business Network, realizat marţi şi difuzat miercuri. „Vom vedea ce se întâmplă. Cred că îşi doresc foarte mult să ajungă la un acord.”

Oficiali din Pakistan, Iran şi statele din Golf au declarat, de asemenea, că ambele părţi ar putea reveni la Islamabad în zilele următoare.

Negocierile de weekendul trecut s-au încheiat fără un acord pentru încheierea războiului, conflict declanşat de Trump alături de Israel pe 28 februarie, care a provocat atacuri iraniene asupra vecinilor din Golf şi a reaprins confruntările dintre Israel şi Hezbollah, susţinut de Iran, în Liban.

Optimismul lui Trump a susţinut pieţele bursiere globale, apropiindu-le de niveluri record. Preţurile petrolului au crescut uşor, la aproximativ 95 de dolari pe baril, după ce SUA au anunţat că blocada asupra porturilor iraniene a oprit comerţul maritim către şi dinspre Iran.

Miniştrii de finanţe din aproape o duzină de ţări, conduşi de Marea Britanie, au cerut SUA, Israelului şi Iranului să îşi respecte pe deplin angajamentele şi au avertizat că conflictul va afecta economia şi pieţele globale chiar dacă va fi soluţionat rapid.

În primele 48 de ore ale blocadei americane asupra navelor care intră şi ies din porturile iraniene, nicio navă nu a reuşit să treacă de forţele SUA, a anunţat armata americană. De asemenea, nouă nave s-au conformat instrucţiunilor şi s-au întors către porturi sau zone de coastă iraniene.

Cu toate acestea, agenţia iraniană Fars a relatat că un superpetrolier iranian, vizat de sancţiuni americane, a traversat strâmtoarea către portul Imam Khomeini, în pofida blocadei. Fars nu a identificat nava şi nu a oferit detalii suplimentare despre traseul acesteia.

Comandamentul militar comun al Iranului a avertizat că va opri fluxurile comerciale în Golful Persic, Marea Oman şi Marea Roşie - care face legătura cu Canalul Suez - dacă blocada americană va continua.

Trump a ameninţat, de asemenea, cu o escaladare în cazul reluării războiului. El a declarat pentru Fox Business Network: „Am putea distruge toate podurile lor într-o oră. Am putea distruge toate centralele lor electrice într-o oră. Nu vrem să facem asta... aşa că vom vedea ce se întâmplă.”

Trump a declarat marţi pentru New York Post că negociatorii săi ar putea reveni în Pakistan.

Programul nuclear iranian a fost un punct major de blocaj în negocierile de weekendul trecut. SUA au propus suspendarea timp de 20 de ani a tuturor activităţilor nucleare ale Iranului - o concesie aparentă faţă de cererile anterioare privind o interdicţie permanentă - în timp ce Teheranul a sugerat o oprire de trei până la cinci ani, potrivit unor surse familiarizate cu propunerile.

Washingtonul a insistat, de asemenea, ca orice material nuclear îmbogăţit să fie scos din Iran, în timp ce Teheranul a cerut ridicarea sancţiunilor internaţionale.

O sursă implicată în negocieri a declarat că discuţiile neoficiale au făcut progrese în reducerea diferenţelor, apropiind cele două părţi de un posibil acord care ar putea fi prezentat într-o nouă rundă de negocieri.

Eforturile de pace sunt complicate de faptul că Israelul continuă atacurile în Liban împotriva Hezbollah, susţinut de Iran. Israelul şi SUA susţin că această campanie nu este inclusă în armistiţiu, în timp ce Iranul insistă că este.

Cabinetul de securitate al Israelului urmează să se reunească miercuri seara pentru a discuta un posibil armistiţiu cu Libanul, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru Reuters, după ce oficiali israelieni şi libanezi au purtat discuţii rare la Washington cu o zi înainte.

Războiul a determinat Iranul să închidă practic Strâmtoarea Ormuz - o arteră vitală pentru transportul global de petrol şi gaze - pentru navele care nu îi aparţin, reducând drastic exporturile din Golf, în special către Asia şi Europa, şi obligând importatorii de energie să caute alternative.

Piaţa petrolului se confruntă, de asemenea, cu o posibilă înăsprire suplimentară, întrucât SUA nu intenţionează să prelungească derogarea de 30 de zile privind sancţiunile asupra petrolului iranian transportat pe mare, care expiră în această săptămână, potrivit oficialilor americani.

Se estimează că aproximativ 5.000 de persoane au fost ucise în conflict, inclusiv circa 3.000 în Iran şi 2.000 în Liban. Guvernatorul provinciei Teheran a declarat că printre victime se numără numeroşi studenţi, femei, profesori şi cadre universitare.