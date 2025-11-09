Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rivian a aprobat un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari pentru CEO-ul RJ Scaringe

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 10:43

Rivian a aprobat un pachet salarial de până la 4,6 miliarde de dolari pentru CEO-ul RJ Scaringe

Producătorul american de vehicule electrice Rivian a anunţat vineri un nou pachet salarial pentru directorul general RJ Scaringe, evaluat la până la 4,6 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani - un plan inspirat de acordul record al lui Elon Musk cu Tesla, relatează Reuters.

Consiliul de administraţie al Rivian a precizat că pachetul urmăreşte să asigure loialitatea fondatorului şi să-l motiveze să atingă profitabilitatea într-un moment-cheie pentru companie, care pregăteşte lansarea SUV-ului R2, un model mai mic şi mai accesibil conceput să concureze direct cu Tesla Model Y.

Planul îi oferă lui Scaringe opţiuni de achiziţie pentru 36,5 milioane de acţiuni Rivian la un preţ de 15,22 dolari/acţiune, activabile doar dacă sunt atinse ţinte de preţ ale acţiunilor între 40 şi 140 de dolari, precum şi obiective de venit operaţional şi flux de numerar în următorii şapte ani. Noul pachet înlocuieşte planul din 2021, considerat nerealist după ce acţiunile Rivian au pierdut peste 80% din valoare de la listare.

„Deşi nu copiază direct modelul Tesla, există clar elemente inspirate de filosofia lui Musk. Tot mai multe companii încearcă să lege recompensele executive de obiective ambiţioase de creştere a valorii de piaţă”, a explicat Yonat Assayag, partener la ClearBridge Compensation Group.

Scaringe va primi şi o dublare a salariului de bază, la 2 milioane de dolari anual, iar pachetul îi conferă controlul asupra a circa 3% din acţiunile companiei. Dacă toate obiectivele sunt îndeplinite, valoarea totală a pachetului ar putea atinge 4,6 miliarde de dolari, în timp ce acţionarii ar beneficia de o creştere estimată de 153 miliarde de dolari a capitalizării bursiere.

Separat, Scaringe a primit un milion de unităţi comune în noua companie afiliată Mind Robotics, axată pe dezvoltarea de tehnologii AI industriale, unde va deţine funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie.

Anunţul vine la o zi după ce acţionarii Tesla au aprobat pachetul salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk, un precedent care pare să schimbe paradigma recompensării conducerii în marile companii tehnologice şi auto.

