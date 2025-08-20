Roborock aniversează 11 ani de activitate

Roborock, lider global în domeniul aspiratoarelor robot inteligente, redefineşte standardele în curăţenia inteligentă prin inovaţie constantă, investiţii semnificative în tehnologie şi o prezenţă internaţională în continuă expansiune, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Cu peste 15 milioane de utilizatori în 170 de ţări şi mai mult de 5 milioane de descărcări pe Google Play, Roborock a devenit rapid un brand de încredere folosit în locuinţele din întreaga lume. Potrivit rapoartelor IDC, Roborock a fost lider mondial pe piaţa aspiratoarelor robot inteligente în 2024 şi şi-a menţinut poziţia şi în primul trimestru din 2025. Conform rezultatelor IDC din 2025, compania a înregistrat o cotă de piaţă de 19,3%, ceea ce reprezintă o creştere de 50,7% faţă de primul trimestru al anului 2024. Susţinută de investiţii de peste 280 de milioane de dolari în cercetare şi dezvoltare şi de o echipă formată în proporţie de peste 50% din ingineri, Roborock redefineşte conceptul de curăţenie inteligentă, lansând constant produse şi tehnologii în cadrul unor evenimente importante din industrie precum IFA Berlin şi CES Las Vegas.

Roborock rămâne brandul numărul 1 mondial de aspiratoare robot în ceea ce priveşte valoarea vânzărilor, în anii 2023, 2024, cât şi în primul semestru al anului 2025, conform datelor GFK. În 2024, compania a atins o cotă de piaţă de 16% în ceea ce priveşte volumul şi 22,3% în ceea ce priveşte valoarea, cu livrări mai mari cu 20,7% faţă de anul precedent, conform raportului IDC's 2024 Q4 Worldwide Smart Home Device Tracker. De asemenea, Roborock ocupă poziţii de top în SUA, China, Scandinavia, Germania, Coreea de Sud, Elveţia, România, Republica Cehă, Ţările Nordice şi Turcia. În România, compania a fost desemnat în 2024 „Cel mai bun brand de aspiratoare robot”, recunoaştere ce reflectă atât încrederea consumatorilor, cât şi validarea din partea specialiştilor.

Potrivit sursei, în cei 11 ani de activitate, Roborock a lansat peste 50 de modele din mai multe categorii, precum aspiratoare robot, aspiratoare verticale wireless clasice şi cele care curăţă umed-uscat, maşini de spălat şi uscătoare. Fiecare produs combină inovaţia, fiabilitatea şi designul orientat către utilizator, oferind soluţia perfect adaptată oricărei nevoi de curăţenie.

Lansate în ultimul an, seriile Roborock Saros, Qrevo Curv şi F25 demonstrează angajamentul Roborock de a oferi soluţii de curăţenie inteligente. Seria Roborock Saros, din care face parte produsul flagship Saros Z70, are o putere de aspirare ridicată de 22.000 Pa, combinată cu sistemul de navigaţie StarSight 2.0. Acesta din urmă este completat de senzori 3D Time-of-Flight (ToF) cu lumină duală şi camere RGB, asistate de inteligenţă artificială, care permit cartografierea precisă a locuinţei şi evitarea obstacolelor în timp real. Cea mai nouă tehnologie lansată este OmniGrip, braţul robotic pliabil cu cinci axe, capabil să ridice şi să mute obiecte mici de până la 300g, permiţând aspiratorului Roborock Saros Z70 să elibereze singur traseul de curăţenie şi să ajungă în zone dificile. Iar cu ajutorul noului cadru mobil AdaptiLift, capabil să se ajusteze automat cu până la 10 mm înălţime, aspiratorul trece peste praguri de până la 4 cm şi navighează cu uşurinţă pe suprafeţe mixte - de la gresie şi parchet, la covoare înalte sau pe suprafeţe cu denivelări.

Unul dintre primele aspiratoare cu staţie multifuncţională rotundă, Roborock Qrevo Curv este dotat cu sistemul Dual Anti-Tangle, o combinaţie inovatoare între peria principală DuoDivide şi peria laterală FlexiArm Arc, gândite pentru a preveni încurcarea părului şi a reduce timpul necesar de curăţenie, o caracteristică apreciată mai ales de cei care au animale de companie.

Seria de aspiratoare verticale umed-uscate Roborock F25 dispun de funcţia Full 180° FlatReach care permite plierea completă a dispozitivului, pentru a curăţa cu uşurinţă chiar şi sub mobilier, acolo unde mopurile clasice sau aspiratoarele verticale obişnuite nu ajung. Rolele anti-urme, împreună cu sistemul de racletă dublă, colectează eficient murdăria şi firele de păr.

Roborock a investit peste 280 de milioane de dolari în cercetare şi dezvoltare pentru a crea tehnologii care să răspundă nevoilor reale de curăţenie. Fabrica sa, operaţională din aprilie 2023, produce până la 700.000 de unităţi pe lună, asigurând standarde de înaltă calitate prin automatizare avansată şi gestionare inteligentă. Funcţii precum sistemul Dual Anti-Tangle, spălarea podelelor cu sistemul VibraRise®, recunoaşterea reactivă a obstacolelor prin inteligenţă artificială şi vizualizarea intuitivă a hărţii în aplicaţia mobilă sunt dezvoltate pentru a face curăţenia mai rapidă, mai inteligentă şi mai uşoară.

Conform comunicatului, seriile Saros, Qrevo Curv şi F25 reflectă viziunea Roborock pentru un ecosistem de curăţenie inteligentă aflat într-o continuă evoluţie. Prin tehnologii care îmbunătăţesc performanţa, extind autonomia şi permit o interacţiune mai naturală cu mediul de acasă, produsele Roborock transformă curăţenia într-o activitate naturală, simplă şi fără efort.

Compania continuă să dezvolte noi dispozitive, bazate pe inteligenţă artificială. Strategia Roborock include soluţii de percepţie multimodală - de la puncte 3D în cloud şi camere RGB/IR, la senzori Time-of-Flight - combinate cu algoritmi de deep learning, care permit roboţilor să înveţe, să se adapteze şi să evolueze în timp. Printre beneficiile aşteptate se numără multitasking-ul inteligent, integrarea fluidă cu ecosistemele smart home, actualizările software wireless şi o curăţenie anticipativă, adaptată contextului. Într-o lume în continuă schimbare, în care timpul liber este din ce în ce mai important, Roborock vede viitorul curăţeniei ca pe un proces automatizat şi inteligent, integrat natural în viaţa de zi cu zi.