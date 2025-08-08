Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rogobete: ”Creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice”

S.B.
Politică / 8 august, 14:06

Rogobete: ”Creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale ”date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”, potrivit news.ro.

Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor.

”Am aprobat un nou set de măsuri prin care creştem transparenţa şi responsabilitatea în spitalele publice. Managerii vor fi obligaţi să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie”, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, ministrul Sănătăţii.

Potrivit acestuia, printre informaţiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziţie publică, dar şi indicatori privind satisfacţia pacienţilor şi feedback-ul primit din partea acestora.

”Aceşti indicatori de performanţă nu vor fi doar cifre pe hârtie, ci instrumente prin care putem evalua obiectiv activitatea fiecărui manager şi şef de secţie. Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să ştim exact cine îşi face treaba şi cine nu. În centrul acestor măsuri stă pacientul. Pacienţii trebuie să fie ascultaţi, iar experienţa lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii şi a echipelor medicale. Feedback-ul lor va deveni un criteriu concret în măsurarea performanţei”, a arătat Rogobete.

El a menţionat că şi-a asumat transparentizarea activităţii spitalelor publice şi introducerea unor criterii clare de performanţă, iar acesta este încă un pas în această direcţie.

”Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câştigă prin vorbe, ci prin fapte, prin reguli clare şi prin implicarea reală a pacienţilor în modul în care funcţionează spitalele. Vom continua să fim fermi şi transparenţi, pentru ca sănătatea din România să fie despre performanţă, responsabilitate şi respect faţă de pacienţi”, a conchis Alexandru Rogobete.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb