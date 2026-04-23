România face istorie prin oameni de business: peste 1.500 de antreprenori vor construi împreună cel mai mare eveniment de business networking din lume

T.B.
Comunicate de presă / 23 aprilie, 11:19

Într-un context în care presiunea fiscală este în creştere, iar provocările economice domină agenda publică, mediul de business din România vine cu o iniţiativă antreprenorială 100% locală. Pe 27 mai 2026, Pavilionul Central Romexpo găzduieşte „RBC Global Networking Record”, evenimentul prin care România marchează stabilirea unui nou record mondial Guinness pentru business networking.

Organizat de Romanian Business Club, evenimentul va depăşi recordul actual stabilit la Sydney, unde au participat 1.108 persoane. Dincolo de obiectivul numeric, miza este testarea unui format care pune accent pe interacţiune directă şi pe capacitatea antreprenorilor de a genera oportunităţi într-un timp limitat. Bucureştiul intră astfel în rândul oraşelor în care au fost stabilite performanţe similare, alături de Londra, Hong Kong sau Toronto, într-un context care reflectă creşterea şi coerenţa comunităţii antreprenoriale locale.

Eficienţa în networking: un răspuns la barierele pieţei

Conform datelor Comisiei Europene, peste 99% dintre firmele din România sunt IMM-uri, acestea contribuind cu peste 50% la PIB-ul ţării. În acelaşi timp, accesul la parteneri relevanţi rămâne o provocare pentru mulţi antreprenori. În acest context, evenimentul de la Bucureşti propune un format de „speed networking”, construit pentru interacţiuni rapide şi relevante, cu o estimare de peste 25.000 de conexiuni profesionale în mai puţin de 90 de minute.

„Ceea ce se întâmplă pe 27 mai este mai mult decât un eveniment şi mai mult decât un record. Este momentul în care fiecare antreprenor prezent în sală devine parte dintr-o reuşită globală, contribuie activ la ea şi o simte ca fiind a lui. Vorbim despre oameni care creează valoare, care construiesc relaţii şi care înţeleg că succesul real se întâmplă împreună. RBC Global Networking Record este despre energie, despre curaj şi despre faptul că România are capacitatea de a aduce laolaltă peste 1.500 de oameni care dezvoltă împreună un moment care va rămâne în istorie.” a declarat Vlad Mihălăchioiu, co-fondatorul Romanian Business Club.

Impactul evenimentului şi structura participării

Evenimentul reuneşte un spectru larg de decidenţi, de la fondatori de startup-uri cu cifre de afaceri între 200.000 şi 10 milion de euro, până la CEO ai unor companii consolidate, cu afaceri de peste 20 de milioane de euro. Formatul este construit astfel încât fiecare participant să aibă un rol activ şi acces la interacţiuni relevante.

„Am construit acest eveniment ca un cadru în care fiecare participant să poată intra direct în conversaţii relevante, fără timp pierdut şi fără bariere. Din perspectiva mea, organizarea nu înseamnă doar logistică, ci felul în care creezi contextul potrivit pentru ca oamenii să se întâlnească, să se înţeleagă rapid şi să plece cu ceva concret. Recordul este o consecinţă a acestui proces, dar miza reală rămâne calitatea interacţiunilor şi valoarea pe care fiecare o poate genera mai departe.” a declarat Amalia Mihălăchioiu, co - fondatorul Romanian Business Club.

Programul include sesiuni de speed networking cronometrate, desfăşurate sub supravegherea arbitrilor Guinness World Records, intervenţii ale speakerilor invitaţi şi prezentări scurte de business, în care companiile partenere îşi pot expune oportunităţile într-un format concentrat.

Validarea recordului va avea loc în seara zilei de 27 mai, moment în care rezultatul încercării va fi confirmat oficial.

Cei interesaţi să participe la eveniment sau să afle detalii despre înscriere pot accesa platforma oficială www.record.robc.ro, unde sunt disponibile informaţii complete despre dată, locaţie, format şi opţiunile de participare.

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

