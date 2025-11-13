România obţine aprobarea oficială pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit

Ţara noastră a primit joi, 13 noiembrie 2025, aprobarea oficială pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) desfăşurată la Bruxelles, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanţelor.

„Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic şi instituţional cu Comisia Europeană”, a declarat ministrul Nazare. „Am reuşit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut, şi asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei româneşti.”

Valoarea totală a noului plan este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde sunt fonduri nerambursabile şi 7,84 miliarde împrumuturi. Până în prezent, România a încasat 10,7 miliarde de euro din PNRR şi urmează să primească o sumă similară până la sfârşitul anului 2026.

Revizuirea a presupus reducerea numărului de jaloane şi ţinte de la 518 la 390, eliminarea proiectelor cu risc ridicat de neimplementare şi introducerea unor investiţii noi cu impact economic şi social, cum ar fi capitalizarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare sau achiziţia de ambulanţe pentru DSU.

În cadrul aceleiaşi reuniuni ECOFIN au fost aprobate şi planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croaţiei şi Slovaciei. Totodată, miniştrii de finanţe au ajuns la un acord privind reforma vamală a Uniunii Europene, inclusiv eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale, măsură susţinută de România.

O altă temă discutată a fost revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice şi a energiei electrice, parte a pachetului „Fit for 55”, pentru care miniştrii au convenit că sunt necesare ajustări suplimentare pentru a echilibra obiectivele climatice şi competitivitatea economică.