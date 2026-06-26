Romeo Lungu respinge acuzaţiile privind studiile sale şi critică atacurile din spaţiul politic

Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a transmis un mesaj public după votul din Parlament privind învestirea Guvernului condus de Adrian Veştea, în care a respins acuzaţiile referitoare la studiile sale şi a criticat declaraţiile unor reprezentanţi ai USR şi ale primarului municipiului Buzău, Constantin Toma.

„Oameni mincinoşi şi fără caracter. Asta am văzut în ultimele zile din partea unor oameni politici fără coloană vertebrală”, a afirmat Romeo Lungu într-o postare pe Facebook.

Acesta susţine că, în cadrul comisiei parlamentare, un reprezentant al USR a afirmat că una dintre instituţiile de învăţământ pe care le-a absolvit nu ar fi existat.

„În comisia parlamentară, un reprezentant USR a afirmat că una dintre instituţiile de învăţământ pe care le-am absolvit nu ar fi existat. A spus-o apăsat, convins că o minciună spusă în faţa camerelor de filmat va fi preluată mai repede decât adevărul. Doar că documentele au apărut. Instituţia a existat. Diploma există. Studiile există”, afirmă liderul PSD Buzău.

Potrivit acestuia, după apariţia documentelor oficiale, acuzaţiile au continuat.

„Orice om de bună-credinţă ar fi recunoscut că a greşit şi ar fi mers mai departe. Nu şi USR. Au continuat cu postări, filmuleţe şi insinuări, încercând să ţină în viaţă o minciună deja demontată de documente oficiale. Partidul care vorbeşte în fiecare zi despre manipulare şi fake news a demonstrat, din nou, că la asta se pricepe cel mai bine. Forme fără fond”, se arată în declaraţie.

În acelaşi mesaj, Romeo Lungu face referire şi la afirmaţiile primarului municipiului Buzău, Constantin Toma.

„În aceeaşi notă, domnul Constantin Toma a ales să mă prezinte drept «muncitor necalificat». Chiar dacă nu este adevărat, nu mă deranjează deloc. Vin dintr-o familie de români fără posibilităţi, la fel ca cei mai mulţi dintre cei pe care îi reprezint în Parlament. Am muncit şi sunt mândru de asta. Sunt mândru de tot parcursul meu profesional şi educaţional”, afirmă deputatul PSD.

Lungu precizează că a absolvit toate instituţiile de învăţământ menţionate în curriculum vitae.

„Am absolvit instituţiile de învăţământ pe care le-am trecut în CV, inclusiv Academia de Studii Economice din Bucureşti, specializarea Administraţie Publică, şi un program de master. Mai important decât orice diplomă este faptul că nu am uitat niciodată de unde am plecat şi că respect fiecare om care îşi câştigă existenţa prin muncă cinstită, indiferent de studiile pe care le are. Nu pot respecta minciuna, manipularea şi calomnia”, afirmă Lungu.

În încheierea mesajului, preşedintele PSD Buzău îl critică pe Constantin Toma şi susţine că faptele la care face referire pot fi verificate.

„Despre domnul Toma, ne-am convins de mult. Aproape că nu mai surprinde pe nimeni când atacă foşti colegi, actuali colegi, oameni care l-au susţinut şi ridicat sau propriul partid. Mă surprinde, însă, cât de repede au ajuns unii să manipuleze realitatea atunci când minciuna le serveşte interesele politice. Eu rămân la fapte. Ele există, sunt publice şi pot fi verificate de oricine. Minciunile fac zgomot. Adevărul rămâne”, încheie Romeo Lungu.

În cursul zilei de ieri, Romeo Lungu a revenit la Buzău, unde a participat la şedinţa Organizaţiei Municipale PSD Buzău, organizată pentru primirea de noi membri. Cu această ocazie, liderul PSD Buzău a făcut noi declaraţii cu privire la situaţia din organizaţia municipală, după demisia lui Constantin Toma din funcţia de preşedinte al acesteia.

„Partidul nu stă într-un om. Partidul stă într-o echipă.

După demisia lui Constantin Toma din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Municipale PSD Buzău, noi continuăm. Mai puternici şi mai hotărâţi”, a spus Romeo Lungu, adăugând: ”Peste 80 de buzoieni au ales să se alăture azi Organizaţiei Municipale PSD Buzău. Fiecare nou membru înseamnă o idee, un proiect şi încă un om care vrea să pună umărul la dezvoltarea municipiului. PSD Buzău merge înainte”.