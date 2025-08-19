Romexpo găzduieşte BIFE-SIM 2025 între 18-21 septembrie, hub al industriei de mobilier şi design

Romexpo devine scena industriei de mobilier între 18 - 21 septembrie, BIFE-SIM 2025 reuneşte Comunitatea, de la producători, arhitecţi şi designeri, până la furnizori şi lideri de opinie, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Pavilionul B2 este deja plin, iar curtea Romexpo va fi şi ea animată de expozanţi. Producători de top, designeri vizionari, furnizori de echipamente şi accesorii îşi dau întâlnire la Bucureşti. BIFE-SIM devine, şi în acest an, un hub profesional efervescent, unde tradiţia românească se întâlneşte cu inovaţia în design şi tehnologii.

Patru zile de inspiraţie, design şi networking

-3 scene dedicate

-Conferinţe, workshop-uri şi demonstraţii live

-Lansări de produse şi prezentări de tendinţe

-producătorii îşi expun noile colecţii în amenajări spectaculoase

-distribuitorii prezintă accesorii şi utilaje de ultimă generaţie în demonstraţii live

-profesioniştii descoperă direcţiile viitorului în designul de mobilier

Potrivit sursei, în prima zi, Main Stage găzduieşte profesionişti consacraţi din industrie, dar şi invitaţi de top din sectoare conexe. Vineri, scena este preluată de ARDI - Romanian Association for Design and Innovation, care organizează, de Ziua Designului Românesc, un adevărat maraton de conferinţe şi dezbateri: ARDI TALKS@BIFE-SIM. Tot pe Main Stage vor fi premiate cele mai inspirate piese înscrise în Concursul Naţional de Design de Mobilier - CNDM 2025, ediţia a XXII-a. Iar zilele de sâmbătă şi duminică sunt dedicate prezentărilor exp0zanţilor BIFE-SIM.

În paralel:

-Pe Focus Stage vor fi conferinţe susţinute de universităţi partenere, iar sâmbătă, Atelierele ILBAH animă atmosfera cu prezentări interactive

-Demo Stage, scena amplasată în exterior, se transformă în spaţiul demonstraţiilor live

BIFE-SIM 2025 conectează brandurile cu noi parteneri şi investitori, aduce împreună mii de profesionişti, oferă acces direct la cele mai noi tendinţe: mobilier sustenabil, design personalizat, tehnologii inteligente şi soluţii inovatoare pentru producţie. Expoziţia de la

Bucureşti oferă oportunitatea de a demonstra potenţialul industriei autohtone, atrăgând investitori şi parteneri din întreaga lume. Evenimentul este organizat într-un parteneriat strategic între ROMEXPO, Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România - APMR şi sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie din România şi se adresează atât profesioniştilor din domeniu, cât şi pasionaţilor de design interior.