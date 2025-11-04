Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rottaprint înregistrează o cifră de afaceri de 28 mil. euro în trimestrul 3 al anului

R.S.
Miscellanea / 4 noiembrie, 13:16

Cristi Nechita-Rotta director general Rottaprint

Cristi Nechita-Rotta director general Rottaprint

Rottaprint, companie de familie cu acţionariat 100% local, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 o cifră de afaceri de peste 28 milioane de euro, peste 22% generată de exporturi. Produsele companiei ajung în 16 ţări din Europa, Asia şi SUA, Germania şi Ungaria fiind principalele pieţe externe pentru Rottaprint, conform unuui comunicat transmis redacţiei.

„Rezultatele acestui trimestru confirmă stabilitatea businessului nostru şi relevanţa investiţiilor pe care le facem constant în tehnologie, calitate şi sustenabilitate. Într-o perioadă în care piaţa locală este marcată de incertitudini, exporturile şi inovaţia în soluţiile flexibile pentru etichete şi folii imprimate rămân principalele motoare de performanţă financiară”, declară Cristi Nechita-Rotta, Director General Rottaprint.

Dintre cele mai solicitate produse Rottaprint în trimestrul al treilea al anului 2025, se remarcă etichetele, mai ales cele pentru preparate din carne feliate, optimizate pentru utilaje de etichetare de mare viteză, care asigură o aplicare eficientă fără opriri în fluxul de producţie; etichetele termocontractibile, pentru care compania a introdus două materiale noi - folia OPS, ce oferă un control superior al procesului de shrinkuire şi un aspect mai atractiv la raft, respectiv folia cu barieră de lumină, ce contribuie la prelungirea termenului de valabilitate al produselor sensibile la lumină; precum şi capacele de aluminiu, mai ales cele laminate, potrivite pentru produse acide, precum brânzeturi şi muştar, oferind rezistenţă şi protecţie superioară.

Cele mai bune performanţe au fost înregistrate în industriile lactatelor, mezelurilor şi în sectorul chimic, unde cererea pentru soluţii de ambalare durabile continuă să crească.

„Investiţiile în modernizarea liniei de producţie şi în tehnologii care sporesc calitatea şi eficienţa proceselor se reflectă direct în performanţa financiară şi în satisfacţia clienţilor,” a adăugat Cristi Nechita-Rotta.

Pentru întregul an 2025, Rottaprint estimează o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro, susţinută de creşterea exporturilor şi de investiţiile planificate de aproximativ 3 milioane de euro în utilaje noi şi modernizarea celor existente.

