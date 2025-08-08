RTPR asistă OX2 în vânzarea unui proiect eolian de 96 MW din Galaţi către Ahold Delhaize

RTPR a asistat OX2 cu privire la vânzarea a unui proiect eolian onshore de 96 MW localizat în judeţul Galaţi. Parcul eolian Ansthall deţine un contract de achiziţie virtuală de energie electrică (vPPA) pe 12 ani cu Ahold Delhaize, un retailer internaţional de top, care acoperă peste 50% din producţia de energie electrică a parcului eolian, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

OX2 este un dezvoltator de top în domeniul energiei regenerabile, cu un portofoliu ce include diverse tehnologii, precum proiecte eoliene onshore şi offshore, fotovoltaice, de stocare a energiei, precum şi hidrogen.

Echipa de avocaţi RTPR implicată în acest proiect a fost coordonată de Vlad Stamatescu (Counsel) sub supervizarea lui Mihai Ristici (Partner), şi i-a mai inclus pe George Capotă (Associate), Andrei Toşa (Managing Associate), Bianca Cojocaru, David Mirea, Luka Perović, Alexandra Grieb şi Irina Raţiu (Junior Associates). Bogdan Cordoş (Partner) a oferit consultanţă cu privire la fluxurile de lucru privind aspectele de reglementare şi vPPA (contract de achiziţie virtuală de energie electrică pe termen lung), iar Ianita Ţui (Counsel) în legătură cu cele de real estate. Roxana Ionescu (Partner) şi Şerban Hălmăgean (Associate) au acordat asistenţă cu privire la aspectele de concurenţă şi cele privind investiţiile străine directe ale tranzacţiei.

„Suntem încântaţi să încheiem o nouă tranzacţie majoră alături de OX2, o a doua colaborare reuşită în aceeaşi formulă de succes pentru un mandat complex, multidisciplinar, într-un sector atât de dinamic cum este cel al energiei regenerabile. Felicitări Andreei Mladin şi Lăcrămioarei Diaconu-Pinţea, care au coordonat echipa de proiect OX2, a fost o onoare să lucrăm împreună. Totodată doresc să le mulţumesc colegilor noştri de la A&O Shearman, Kamil Jankielewicz, Antoni Roszkowski şi Farah El Yacoubi cu care am făcut din nou o echipă excelentă, dar şi tuturor colegilor din cadrul RTPR. Echipa EY condusă de Kinga Charpentier a acţionat în calitate de consultant financiar pentru OX2”, a declarat Vlad Stamatescu, Counsel la RTPR.

În 2024, RTPR asistat OX2 într-un alt mandat de vânzare, într-o tranzacţie cu o valoare de 214 milioane euro, pentru un proiect eolian onshore de 99,2 MW localizat în estul ţarii către Nala Renewables, un joint venture între IFM Investors şi Trafigura.

Potrivit sursei, experienţa impresionantă a echipei RTPR în tranzacţii de corporate/M&A şi portofoliul de clienţi recomandă firma ca primă alegere pentru tranzacţiile din România. Cele mai cunoscute ghiduri juridice internaţionale Legal 500, Chambers & Partners şi IFLR1000 clasează practica de Corporate/M&A a RTPR pe primul loc în clasamentele anuale între firmele de avocatură din România, iar mai mulţi dintre avocaţii echipei sunt recomandaţi ca Leading Lawyers sau Rising Stars în cele individuale.

O selecţie a tranzacţiilor de corporate/M&A în care RTPR a acordat recent consultanţă cuprinde:

MidEuropa cu privire la vânzarea Cargus către compania de curierat SAMEDAY, parte a grupului eMAG

MidEuropa cu privire la vânzarea Grupului Regina Maria către Mehiläinen, în cea mai mare tranzacţie din sectorul medical din Europa Centrală

MidEuropa Partners cu privire la vânzarea Profi cu o valoare de 1,3 miliarde euro, oferind totodată suport Profi în cea mai mare tranzacţie în sectorul de retail încheiată vreodată în România

ROCA Investments cu privire la vânzarea pachetului său de acţiuni în Artesana, bine cunoscutul producător local de produse lactate artizanale naturale premium

Tensa Art Design şi pe acţionarii săi Daniel Crăciun, Florin Niţă şi ATM Ventures, parte a grupului Autonom, cu privire la atragerea unei investiţii de la OH Holding Limited

Integral Capital Group cu privire la achiziţia unui pachet majoritar în Embryos, o clinică de fertilitate şi ginecologie de top în România, specializată în tehnologia de reproducere asistată, oferind o suită integrată de tratamente de fertilitate, inclusiv FIV

Abris Capital Partners în legătură cu vânzarea Pehart Grup, unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est, către INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din Ţările Baltice

Oresa şi pe antreprenorul Cristian Amza cu privire la vânzarea întregii participaţii în grupul La Fântâna către investitorul strategic Axel Johnson

Wolt, o companie finlandeză de comerţ local, cu privire la achiziţia platformei de livrare rapidă Tazz, parte a grupului eMAG

Grupul Evryo, deţinut de fonduri administrate de Macquarie Asset Management, cu privire la vânzarea portofoliului de energie regenerabilă către PPC Group