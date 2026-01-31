Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina

T.B.
Internaţional / 31 ianuarie, 17:39

Rusia atacă infrastructura de transport din Ucraina

Rusia şi-a continuat atacurile asupra Ucrainei, în pofida pauzei temporare anunţate în atacurile împotriva infrastructurii energetice, rezultă din raportul Ministerului rus al Apărării dat publicităţii sâmbătă, potrivit DPA.

Într-un comunicat pe Telegram, ministerul rus a precizat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forţele sale au lovit obiective ale infrastructurii de transport a Ucrainei şi depozite de muniţii folosite de armata ucraineană, relatează DPA.

Forţele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 85 de drone în timpul nopţii trecute, potrivit DPA.

Deocamdată nu există informaţii despre un eventual atac rusesc asupra infrastructurii energetice ucrainene, notează DPA.

La rândul său, Rusia susţine că a respins atacuri ale Ucrainei în acest interval de timp, raportând doborârea a 47 de drone şi a patru bombe ghidate, fără a oferi detalii suplimentare despre ţintele vizate sau pagubele provocate, potrivit DPA.

Negocieri directe între Rusia şi Ucraina urmau să fie reluate duminică la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, după o pauză de câteva luni, scrie DPA.

Contactele directe au început weekendul trecut, cu scopul explorării unei posibile soluţii negociate a conflictului, menţionează DPA.

Rusia a acceptat, potrivit preşedintelui SUA, Donald Trump, să-şi suspende temporar atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe fondul temperaturilor extrem de scăzute şi al pagubelor provocate până acum de bombardamentele ruse, care au lăsat fără curent electric şi căldură mii de ucraineni, citează DPA.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că încetarea focului limitată va dura doar până duminică, 1 februarie, pentru a crea o "bază bună" pentru negocieri, potrivit DPA.

Donald Trump menţionase anterior o pauză de o săptămână, pe care, potrivit lui, preşedintele rus Vladimir Putin o promisese, scrie DPA.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu există un acord formal privind un astfel de armistiţiu, dar a promis că Ucraina nu va ataca obiectivele energetice ruse dacă Moscova îşi respectă promisiunea, relatează DPA.

Zelenski a confirmat vineri că nicio lovitură ucraineană nu a vizat instalaţii energetice din Rusia şi a sugerat că, în practică, pauza de o săptămână a început efectiv atunci, potrivit DPA.

Volodimir Zelenski a indicat că Rusia şi-a orientat atacurile asupra infrastructurii de transport a Ucrainei, scrie DPA.

Preşedintele ucrainean solicitase recent aliaţilor săi să accelereze livrarea sistemelor de apărare antiaeriană promise, invocând atacuri ruseşti intense asupra instalaţiilor energetice ale ţării sale, care au provocat întreruperi generalizate în alimentarea cu energie electrică şi căldură, agravând condiţiile de viaţă ale civililor în ger, potrivit DPA.

În comentarii făcute pentru grupul media RND publicate sâmbătă, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că, deşi Donald Trump a dat un impuls eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului, acţiunile Moscovei spun o altă poveste, conform DPA.

"Până acum... nu văd niciun semn că Rusia doreşte cu adevărat pacea", a declarat Pistorius, amintind că, în timpul negocierilor dintre delegaţiile ucraineană şi rusă weekendul trecut la Abu Dhabi, cu mediere americană, Putin a bombardat Ucraina "într-un mod aproape nemaiîntâlnit în acest război", scrie DPA.

Astfel de atacuri depăşesc obiectivele militare. "Este vorba de un act de terorism îndreptat exclusiv împotriva populaţiei civile în plină iarnă cu temperaturi de minus 20 de grade Celsius", a adăugat Boris Pistorius, potrivit DPA.

