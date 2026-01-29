Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia, avertisment pentru Trump: „Semnarea unui nou tratat pentru dezarmarea nucleară va fi un proces lung şi dificil”

S.E.
Internaţional / 29 ianuarie, 17:05

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Kremlinul l-a avertizat joi pe preşedintele american Donald Trump că semnarea unui nou tratat de dezarmare nucleară, după expirarea tratatului START III pe 4 februarie, va fi un proces „lung şi dificil”, după ce fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a subliniat că, înaintea încheierii unui astfel de tratat, „este necesară o normalizare elementară a relaţiilor ruso-americane”, ceea ce din punctul de vedere al Moscovei implică şi respectarea de către SUA a „intereselor fundamentale de securitate” ale Rusiei, potrivit EFE.

„Elaborarea unui tratat nou va fi lungă şi dificilă. Sunt mulţi factori implicaţi”, a declarat la conferinţa sa de presă zilnică purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, conform sursei citate.

El a reamintit o declaraţie a lui Trump, în care acesta a susţinut că semnarea unui nou tratat care să înlocuiască START III nu ar fi o problem: „Expiră documentul? Vom face unul nou, care va fi şi mai bun”, a susţinut Trump, citat de EFE.

„Noi încă aşteptăm, dar termenul de expirare se apropie. Nu avem niciun răspuns din partea SUA” la propunerile formulate de Rusia, a semnalat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit sursei amintite. El s-a referit astfel la propunerea prezentată de Putin în septembrie 2025 privind prelungirea cu un an a limitelor privind armamentul strategic prevăzute în Tratatul Noul START (sau START III), conform sursei citate.

Dmitri Medvedev, care a semnat tratatul START III în 2010 cu preşedintele american de atunci, Barack Obama, a subliniat că reluarea în viitor a unei cooperări „productive” în materie de control a armamentului este direct legată de crearea „condiţiilor favorabile acesteia”, a informat EFE.

Rusia a suspendat pe 21 februarie 2023 aplicarea tratatului START III, motivând că Statele Unite au furnizat Ucrainei armament cu rază lungă de acţiune care a fost folosit împotriva bazelor strategice ruse, a transmis sursa citată, care a amintit că, în urma acestei decizii, specialiştii occidentali nu au mai putut să inspecteze instalaţiile ruseşti.

Tratatul plafonează pentru fiecare dintre cele două cele mai mari puteri nucleare numărul armelor nucleare strategice la 1.550 de focoase şi 700 de sisteme de rachete balistice, număr cumulat pentru toate componentele triadei nucleare, adică forţele terestre, navale şi aeriene, a relatat EFE.

