Rusia îşi extinde prezenţa la Bursa de mărfuri din Belarus

Valoarea tranzacţiilor efectuate de participanţii ruşi la Bursa Universală de Mărfuri din Belarus (BUCE) a crescut cu 26% în perioada ianuarie-iulie 2025, faţă de anul precedent, a declarat Gherman Puzyrny, director adjunct al departamentului de Relaţii Economice Externe din cadrul BUCE, în cadrul unor discuţii cu reprezentanţi ai companiilor industriale din regiunea Vologda (Rusia), conform BelTA.

Potrivit sursei citate, de la începutul anului curent, BUCE a acreditat 442 de companii ruseşti. În prezent, Federaţia Rusă este reprezentată la BUCE de 4.700 de companii din 79 de regiuni. În perioada ianuarie-iulie 2025, companii din 60 de entităţi federale ruse au încheiat tranzacţii, cu 12 mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2024.

Potrivit lui Gherman Puzyrny, cercurile de afaceri ruseşti manifestă un interes în creştere pentru platforma online, asigurând o majorare constantă a volumelor tranzacţiilor.

”În perioada ianuarie-iulie 2025, volumul tranzacţiilor efectuate de companiile ruseşti pe platforma de bunuri industriale şi de consum a BUCE a crescut cu 42%”, a declarat Gherman Puzyrny, menţionând: ”Peste 70% din totalul contractelor au implicat importuri din Rusia, ceea ce demonstrează cererea puternică de produse ruseşti în rândul consumatorilor din Belarus şi utilizarea tot mai mare a mecanismului de schimb de către producătorii ruşi ca alternativă la canalele de vânzare tradiţionale. În acest sens, ne aşteptăm ca întreprinderile din regiunea Vologda să utilizeze mai mult acest instrument pentru a participa la achiziţii în Belarus şi în ţări terţe”.

• Producători din regiunea Vologda, dispuşi să depună oferte pe platforma BUCE

Producătorii de echipamente tehnologice şi de inginerie electrică din regiunea Vologda şi-au exprimat disponibilitatea de a depune oferte pentru vânzarea gamei lor principale de produse pe platforma BUCE. În plus, există planuri de a explora utilizarea tranzacţiilor de tranzit pentru a organiza livrări de bunuri fabricate în Vologda către alte regiuni ale Rusiei şi către ţări îndepărtate.

Societatea publică pe acţiuni (OAO) Bursa Universală de Mărfuri din Belarus a fost înfiinţată în 2004, prima sesiune de tranzacţionare având loc în iunie 2005. BUCE este una dintre cele mai mari burse de mărfuri din Europa de Est. Funcţia sa principală este să ajute companiile din Belarus să îşi exporte produsele şi să sprijine companiile străine să intre pe piaţa din Belarus. Bursa de mărfuri facilitează comerţul cu metale, cherestea, produse agricole şi o gamă largă de bunuri industriale şi de consum.