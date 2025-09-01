Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia îşi extinde prezenţa la Bursa de mărfuri din Belarus

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 1 septembrie

Rusia îşi extinde prezenţa la Bursa de mărfuri din Belarus

English Version

Valoarea tranzacţiilor efectuate de participanţii ruşi la Bursa Universală de Mărfuri din Belarus (BUCE) a crescut cu 26% în perioada ianuarie-iulie 2025, faţă de anul precedent, a declarat Gherman Puzyrny, director adjunct al departamentului de Relaţii Economice Externe din cadrul BUCE, în cadrul unor discuţii cu reprezentanţi ai companiilor industriale din regiunea Vologda (Rusia), conform BelTA.

Potrivit sursei citate, de la începutul anului curent, BUCE a acreditat 442 de companii ruseşti. În prezent, Federaţia Rusă este reprezentată la BUCE de 4.700 de companii din 79 de regiuni. În perioada ianuarie-iulie 2025, companii din 60 de entităţi federale ruse au încheiat tranzacţii, cu 12 mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2024.

Potrivit lui Gherman Puzyrny, cercurile de afaceri ruseşti manifestă un interes în creştere pentru platforma online, asigurând o majorare constantă a volumelor tranzacţiilor.

”În perioada ianuarie-iulie 2025, volumul tranzacţiilor efectuate de companiile ruseşti pe platforma de bunuri industriale şi de consum a BUCE a crescut cu 42%”, a declarat Gherman Puzyrny, menţionând: ”Peste 70% din totalul contractelor au implicat importuri din Rusia, ceea ce demonstrează cererea puternică de produse ruseşti în rândul consumatorilor din Belarus şi utilizarea tot mai mare a mecanismului de schimb de către producătorii ruşi ca alternativă la canalele de vânzare tradiţionale. În acest sens, ne aşteptăm ca întreprinderile din regiunea Vologda să utilizeze mai mult acest instrument pentru a participa la achiziţii în Belarus şi în ţări terţe”.

Producători din regiunea Vologda, dispuşi să depună oferte pe platforma BUCE

Producătorii de echipamente tehnologice şi de inginerie electrică din regiunea Vologda şi-au exprimat disponibilitatea de a depune oferte pentru vânzarea gamei lor principale de produse pe platforma BUCE. În plus, există planuri de a explora utilizarea tranzacţiilor de tranzit pentru a organiza livrări de bunuri fabricate în Vologda către alte regiuni ale Rusiei şi către ţări îndepărtate.

Societatea publică pe acţiuni (OAO) Bursa Universală de Mărfuri din Belarus a fost înfiinţată în 2004, prima sesiune de tranzacţionare având loc în iunie 2005. BUCE este una dintre cele mai mari burse de mărfuri din Europa de Est. Funcţia sa principală este să ajute companiile din Belarus să îşi exporte produsele şi să sprijine companiile străine să intre pe piaţa din Belarus. Bursa de mărfuri facilitează comerţul cu metale, cherestea, produse agricole şi o gamă largă de bunuri industriale şi de consum.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb