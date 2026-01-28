Rusia urmăreşte să declare internetul prin satelit şi smartphone-urile occidentale ameninţări pentru securitatea sa naţională

Dispozitivele mobile, sistemele de internet prin satelit precum „Starlink”, precum şi serviciile de email şi alte tehnologii IT ale companiilor occidentale sunt folosite pentru „influenţa distructivă a tehnologiei informaţiei” împotriva Rusiei, a afirmat Dmitri Gribkov, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit The Moscow Times.

Conform sursei citate, el a făcut comentariile la ediţia de anul acesta la Forumul Naţional pentru Securitatea Informaţiei „Infoforum” - cel mai important eveniment organizat anual de Rusia din 2001 pe teme de cibersecuritate, suveranitate digitală şi reglementări în sectorul IT.

Gribkov a declarat că aceste „ameninţări” se vor reflecta în noua versiune a Doctrinei Securităţii Informaţiei, pe care Consiliul de Securitate o pregăteşte în present, a relatat sursa menţionată. Documentul, care este inclus în lista documentelor strategice ale Rusiei şi este destinat să servească drept bază pentru dezvoltarea legilor şi aplicaţiilor, va proclama „o cale de consolidare a suveranităţii Rusiei” în sfera informaţională, a transmis The Moscow Times.

Pe lângă smartphone-uri şi „Starlink”, Consiliul de Securitate de la Moscova intenţionează să includă pe lista ameninţărilor la adresa Rusiei şi „campaniile informaţionale anti-ruse”, „activităţile de informaţii în spaţiul cibernetic” şi atacurile cibernetice asupra infrastructurii IT, a informat sursa amintită.