Safetech Innovations raportează profit net în creştere şi marjă record de 33% în S1 2025

Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori Bucureşti, cu birouri în Bucureşti, Londra, Abu Dhabi şi Riyadh, raportează, la nivel individual, venituri de 26,7 milioane de lei, în scădere cu 12% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, o cifră de afaceri de 18,5 milioane de lei, în scădere cu 19% şi un profit net de 6 milioane de lei, în scădere cu 2% faţă de primele şase luni din 2024, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În primele şase luni ale anului, serviciile de securitate cibernetică au contribuit cu 49% la cifra de afaceri totală, iar implementarea soluţiilor de securitate cibernetică a contribuit cu 51%. Marja de profit net a crescut la 33% în primul semestru din 2025 (faţă de 27% în S1 2024), ceea ce marchează o îmbunătăţire de aproximativ 6 puncte procentuale, datorată în principal creşterii ponderii serviciilor de securitate cibernetică, cu profitabilitate superioară.

„Prima jumătate a anului 2025 a confirmat capacitatea Safetech Innovations de a-şi adapta strategia la dinamica pieţei de securitate cibernetică şi de a-şi menţine profitabilitatea, în ciuda unui context economic şi politic marcat de incertitudini. În această perioadă, am continuat să consolidăm segmentul serviciilor de securitate cibernetică - un domeniu cu marje superioare şi o cerere constantă - atât prin extinderea colaborărilor cu partenerii existenţi, cât şi prin atragerea de noi clienţi. Marja de profit net rămâne indicatorul central pe care îl urmărim şi care a continuat să se îmbunătăţească an de an de la listarea companiei în anul 2021. Această evoluţie confirmă stabilitatea modelului nostru de business şi capacitatea de a transforma creşterea veniturilor în profitabilitate. Prin urmare, rezultatele din prima jumătate a anului, modul în care am reuşit să îmbinăm profitabilitatea cu investiţiile şi paşii efectuaţi la nivelul filialelor internaţionale ne fac să fim optimişti că ne vom atinge obiectivele setate la începutul acestui an: venituri totale la nivel consolidat de 62,2 milioane de lei şi profit net consolidat de 14,1 milioane de lei”, a declarat Victor Gânsac, Preşedinte Consiliu de Administraţie şi CEO al Safetech Innovations.

La nivel consolidat, unde sunt incluse şi performanţele înregistrate de entităţile din Marea Britanie (Safetech UK) şi Regatul Arabiei Saudite (Safetech KSA), cifra de afaceri a fost de 19,2 milioane de lei, iar rezultatul net a crescut cu 31%, până la 5,6 milioane de lei. Evoluţia pozitivă s-a datorat, în special, creşterii veniturilor şi a optimizării costurilor în cadrul Safetech UK. Trimestrul al doilea a continuat cu atragerea de noi clienţi în UK şi SUA, generând venituri care au acoperit costurile şi care creează o bază pentru creşterea viitoare prin referinţe locale solide. În prezent, clienţii din SUA sunt deserviţi de filiala din Marea Britanie. Aceasta a încheiat al doilea trimestru din 2025 cu profit, conform cu planificarea bugetară a companiei.

Potrivit sursei, în primul semestru din 2025, Safetech Innovations a fost acceptată în programul de soft landing al statului Maryland, urmând să beneficieze, în lunile următoare, de sprijin din partea autorităţilor statale şi a Departamentului de Comerţ al SUA pentru atragerea de noi clienţi locali. Este singura companie românească admisă vreodată în acest program şi una dintre cele două selectate la nivel anual. În Arabia Saudită, compania a realizat paşii administrativi necesari şi este în proces de identificare a clienţilor şi a oportunităţilor.

De asemenea, în această perioadă, compania se află în etapa finală a procedurilor pentru semnarea unui contract-cadru semnificativ, în cadrul căruia Safetech Innovations va participa, în calitate de subcontractor, într-un consorţiu internaţional ce va furniza servicii avansate de securitate cibernetică la nivelul Uniunii Europene. Proiectul vizează atât sprijin operaţional, cât şi consultanţă şi dezvoltarea de capabilităţi în domeniul securităţii cibernetice.

În ceea ce priveşte politica de recompensare a acţionarilor, Consiliul de Administraţie al Safetech Innovations intenţionează să convoace o Adunare Generală pentru aprobarea iniţierii unui program de răscumpărare a 12.717.653 de acţiuni, în vederea anulării acestora, precum şi distribuirea unui dividend de 0,01 lei pe acţiune din profitul aferent anului trecut. Comparativ cu propunerea iniţială, care includea doar acordarea de dividende, conducerea companiei a decis să direcţioneze o sumă consistentă către un program de răscumpărare, care va genera acţionarilor beneficii superioare pe termen lung, prin susţinerea valorii acţiunilor şi îmbunătăţirea lichidităţii în piaţă.

Safetech Innovations este listată pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti începând cu data de 6 februarie 2023 şi se tranzacţionează sub simbolul SAFE.