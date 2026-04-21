Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2026: Bulgaria, invitat de onoare

O.D.
Ziarul BURSA #Internaţional / 21 aprilie

Ediţia din acest an a Salonul Internaţional de Carte Bookfest, programată între 3 şi 7 iunie la Romexpo, aduce în prim-plan literatura bulgară contemporană. Bulgaria participă în calitate de invitat de onoare, oferind publicului din România ocazia de a descoperi o scenă literară dinamică, tot mai vizibilă la nivel internaţional. Peste 20 de invitaţi vor ajunge la Bucureşti, printre care se numără şi Georgi Gospodinov, considerat unul dintre cei mai importanţi scriitori bulgari contemporani. Alături de el, vor participa autori precum Ioanna Elmy, Elena Alexieva, Nadejda Radulova sau Emil Andreev, dar şi scriitoarea de literatură pentru copii Petya Kokudeva, informează organizatorii. Programul va include lansări de carte, dezbateri, sesiuni de autografe şi întâlniri directe între autori şi cititori, oferind o perspectivă amplă asupra literaturii bulgare actuale.

Mai mult decât literatură: piaţa de carte şi cooperare culturală

Participarea Bulgariei nu se limitează la promovarea autorilor, ci va include şi prezentări despre piaţa de carte, tendinţele editoriale şi oportunităţile de colaborare internaţională. Vor fi discutate programe de finanţare, rezidenţe pentru scriitori şi traducători, festivaluri literare şi proiecte de schimb cultural. Standul Bulgariei, organizat de Asociaţia Bulgară a Cărţii, va fi amplasat în Pavilionul B2 şi va oferi atât volume în limba bulgară, cât şi traduceri în română.

În ultimii ani, literatura bulgară a cunoscut o creştere semnificativă a vizibilităţii globale, susţinută de traduceri şi premii importante. Un moment de referinţă a fost câştigarea International Booker Prize în 2023 de către Georgi Gospodinov, succes care a consolidat interesul internaţional pentru autorii din această ţară.

Totodată, numeroşi scriitori şi traducători bulgari au fost nominalizaţi sau premiaţi în cadrul unor competiţii europene şi internaţionale, ceea ce confirmă dinamica şi relevanţa acestei literaturi.

Punte culturală peste Dunăre

Preşedintele Asociaţia Editorilor din România, Grigore Arsene, a subliniat că această ediţie a Bookfest reprezintă o oportunitate de a aprofunda cunoaşterea unei culturi apropiate geografic, dar încă insuficient explorate în România. Mesajul este clar: literatura rămâne un instrument esenţial de apropiere între oameni şi culturi, iar Bookfest 2026 îşi propune să consolideze această legătură.

Ediţia a XIX-a se anunţă una dintre cele mai consistente de până acum, atât prin diversitatea invitaţilor, cât şi prin temele abordate.

Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

