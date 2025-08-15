Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Şantierul Naval Orşova şi-a înjumătăţit profitabilitatea

A.I.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 15 august

Şantierul Naval Orşova şi-a înjumătăţit profitabilitatea

O navă programată să fie finalizată şi livrată în primul semestru a fost livrată clientului la finele lunii iulie 2025 din cauza unor întârzieri în lanţul de aprovizionare, potrivit companiei

Şantierul Naval Orşova a încheiat luna trecută contracte în valoare de 31 de milioane de euro pentru construcţia a şapte nave fluviale

Producătorul de nave fluviale Şantierul Naval Orşova a raportat un profit net de 2,5 milioane lei, în primul semestru al acestui an, în scădere cu 52% comparativ cu cel din prima jumătate a anului trecut, în condiţiile în care veniturile din exploatare s-au depreciat cu 12,4%, până la 48,2 milioane lei, potrivit raportului emitentului publicat, ieri, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”În acest semestru au fost finalizate şi livrate partenerilor intracomunitari două nave, respectiv un tanc de 135 metri şi o navă pasager de 135 metri. Menţionăm că o navă tip pasager, programată să fie finalizată şi livrată în primul semestru, a fost livrată clientului intracomunitar la finele lunii iulie 2025 din cauza unor întârzieri în lanţul de aprovizionare, dar gradul de execuţie al navei era de circa 95% la data de 30 iunie 2025”, se arată în raportul companiei.

Veniturile din activitatea de exploatare au fost realizate în principal pe seama producţiei de nave de la Orşova, respectiv 75,7%. Prestările de servicii (reparaţii), al căror volum a scăzut cu 27,9% faţă de perioada anterioară, ajungând la o cotă de 11,2%, au fost realizate preponderent la sucursala Agigea, se mai arată la raport.

Cheltuielile operaţionale s-au ridicat la 45,9 milioane lei, cu 6,7% mai mici comparativ cu cele din primele şase luni ale anului trecut, în condiţiile în care cheltuielile privind stocurile au scăzut cu 20,2%, la 13,9 milioane lei. Cheltuielile cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor au fost de 2,7 milioane lei, cu 16% sub cele din prima jumătate a anului trecut, în vreme ce alte au crescut cu 22,3%, până la 10,8 milioane lei.

Rezultatul operaţional s-a ridicat la 2,3 milioane lei, cu 61% sub cel din primele şase luni ale anului trecut, la care s-a adăugat un câştig de aproape 0,9 milioane lei realizat din activităţi financiare.

Şantierul Naval Orşova a încheiat luna trecută şapte contracte pentru construcţia a şapte nave fluviale, în valoare totală de 31 milioane de euro, livrările urmând să se facă în anii 2026 şi 2027.

Sea Container Services şi Longshield Investment Group (fosta SIF Muntenia) deţin câte 47% din producătorul de nave fluviale din Orşova, a cărui evaluare bursieră se ridică la circa 105 milioane lei.

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

Video

