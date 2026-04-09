Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron

Schneider Electric a anunţat testarea cu succes a modelului NVIDIA Nemotron pentru a susţine o nouă capacitate de management al alarmelor bazată pe AI agentic.

Această evoluţie răspunde unei provocări de lungă durată în industria centrelor de date: interpretarea alarmelor la nivel de sistem pentru identificarea cauzelor principale şi stabilirea acţiunilor corective adecvate.

Utilizând date IoT în timp real din multiple sisteme, AI-ul agentic al Schneider Electric analizează, diagnostichează şi recomandă acţiuni în mod autonom, folosind un set integrat de instrumente. În colaborare cu tehnicieni specializaţi, tehnologia permite rezolvarea mai rapidă şi mai consecventă a problemelor, reduce intervenţiile inutile şi creşte rezilienţa operaţională.

Acest pas confirmă angajamentul Schneider Electric de a redefini managementul performanţei activelor prin inovaţii AI de ultimă generaţie. Colaborarea dintre Schneider Electric şi NVIDIA a parcurs deja o suită de etape foarte importante.

Astfel, în parteneriat cu Switch şi NVIDIA, Schneider Electric a contribuit la dezvoltarea sistemului de operare LDC EVO al Switch. Utilizat împreună cu bibliotecile NVIDIA Omniverse şi OpenUSD, platforma LDC EVO permite automatizarea în timp real a tuturor sistemelor din centrele de date Switch, oferind vizibilitate asupra modelării termice, simulării electrice, capturii realităţii şi managementului ciclului de viaţă al construcţiei

ETAP a integrat modelarea sa electrică avansată în NVIDIA Omniverse, creând un mediu unificat de tip digital twin pentru proiectarea şi validarea rapidă a sistemelor electrice complexe. Acest lucru permite operatorilor de reţea şi proprietarilor de centre de date să scaleze rapid şi în siguranţă, fără a compromite stabilitatea sistemului

În noiembrie 2025, Schneider Electric, împreună cu ETAP şi AVEVA, a anunţat aderarea la Alliance for OpenUSD, demonstrând angajamentul de a alinia NVIDIA Omniverse cu viitorul digital twins interoperabili şi al activelor 3D pregătite pentru simulare (SimReady)

În octombrie 2025, Schneider Electric şi-a anunţat sprijinul pentru tranziţia industriei, condusă de NVIDIA, către arhitecturi de alimentare de 800 VDC, esenţiale pentru sistemele rack de mare densitate din centrele de date de nouă generaţie

În septembrie 2025, Schneider Electric a prezentat un nou design de referinţă compatibil cu NVIDIA Mission Control şi NVIDIA GB300 NVL72, care include şi modelele CFD din suita ETAP şi EcoStruxure IT Design, permiţând utilizatorilor să utilizeze digital twins pentru simularea scenariilor de alimentare şi răcire şi optimizarea designului pentru aplicaţii specifice