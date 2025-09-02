Scrisoare Farm Europe adresată preşedintelui EPP privind nemulţumirile la adresa PAC post-2027

Europarlamentari din grupul Partidului Popular European atrag, într-un comunicat remis redacţiei, un semnal de alarmă privind direcţia actuală a politicilor agricole europene şi consecinţele grave ale deciziilor Comisiei Europene asupra fermierilor. Într-o scrisoare adresată preşedintelui PPE, Manfred Weber, aceştia denunţă trădarea promisiunilor făcute agricultorilor şi avertizează că viitorul Politicii Agricole Comune - pilon strategic al Uniunii Europene - este pus în pericol.

Redăm mai jos mesajul acestora:

„Domnului Preşedinte PPE

Stimate domnule Manfred Weber,

Mulţi dintre noi ne-am aflat în sală pe 19 septembrie 2023 şi am ascultat afirmaţiile legate de ambiţia Partidului Popular European (PPE) de a aduce un Pact pentru Fermieri, după ani de greutăţi îndurate de agricultori din pricina ideologiei, aroganţei şi dispreţului lui Timmermans. În sfârşit, aici, în inima Parlamentului European, aţi găsit cuvintele potrivite pentru a reda speranţa zonelor rurale în proiectul european, înaintea alegerilor europene din 2024. Fermierii nu sunt cetăţeni de înlăturat, ostracizaţi din Europa şi stigmatizaţi prin invective.

Chiar cu cuvintele dumneavoastră, avem o „Comisie Europeană PPE”, inclusiv un Preşedinte PPE şi un Comisar European pentru Agricultură PPE. Partidul Popular European este direct responsabil pentru rezultatele acestui mandat. Iniţial, acest lucru a fost promis alegătorilor - nouă tuturor - ca o garanţie că Bruxelles-ul va reveni, în sfârşit, pe calea cea bună, aducând veşti bune pentru fermierii europeni. În timp ce vă scriem astăzi, ne simţim trădaţi.

Niciodată în istoria Uniunii Europene mandatul unui preşedinte al Comisiei Europene nu a fost atât de dezastruos pentru agricultori. Descoperim acum că proiectul Timmermans este, de fapt, un proiect von der Leyen: voinţa de a subordona PAC, evaluându-i performanţa doar prin prisma indicatorilor de mediu şi climă, şi nu ca pe o politică economică autonomă, şi, în cele din urmă, de a lua decizii legate de agricultură în afara instituţiilor specifice sectorului agricol. Aceasta ridică întrebări. Este această direcţie politică un proiect PPE sau doar o iniţiativă individuală? Mai putem conta pe PPE sau conferinţa PPE a fermierilor din 2023 a fost doar un set de promisiuni goale?

Pe baza propunerilor Comisiei Europene atât privind CFM, cât şi PAC, există motive de îndoială. Ziua de 16 iulie 2025 a fost una neagră pentru fermierii europeni. Ea a marcat o ruptură între actuala Comisie Europeană şi lumea agricolă: dezmembrarea bugetului Politicii Agricole Comune, plasarea acestuia sub un cadru de performanţă tehnocratic şi abandonarea oricărei ambiţii comune prin PAC în favoarea a 27 de politici naţionale, în special în ceea ce priveşte noile planuri de gestionare (Stewardship Plans). Această abordare ar semăna seminţele confruntării în interiorul Europei, tocmai într-un moment în care trebuie să ne redublăm eforturile pentru a ne exercita influenţa colectivă în lume, mai ales în agricultură, un sector strategic de bază pentru continentul

nostru.

Structura propusă a pachetului cu legislaţia-cheie pentru viitorul agriculturii, dispersată în trei regulamente - cadrul de performanţă, regulamentul privind planurile strategice naţionale şi regionale şi regulamentul de implementare a PAC - ameninţă capacitatea de a construi un cadru politic coerent. Mai mult, cele mai importante decizii nu ar fi luate prin procese democratice, ci ar fi gestionate prin discuţii bilaterale tehnocratice între Comisia Europeană şi administraţiile naţionale. Parlamentul European şi Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi-ar pierde relevanţa, la fel şi sloganul PPE de a fi „partidul fermierilor”.

De aceea, vă solicităm, în calitate de Preşedinte al PPE, cel mai mare grup politic din Parlamentul European, să luaţi toate măsurile necesare pentru a pune capăt acestei agende dăunătoare, distructive nu doar pentru agricultură, ci şi pentru Uniunea Europeană ca atare şi pentru valorile sale fundamentale. CFM şi propunerile aferente prezentate la 16 iulie nu pot reprezenta un punct de plecare pentru negocieri. Acceptarea acestor propuneri ar însemna acceptarea subminării concurenţei echitabile, a regulilor şi obiectivelor care stau la baza acelor propuneri. Avem nevoie să putem defini o nouă bază. Europa nu poate fi construită pe cenuşa Politicii Agricole Comune. Existenţa ei însăşi ar fi ameninţată”.