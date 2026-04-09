Şekelul israelian, moneda cu cea mai mare apreciere faţă de dolar

Mai multe monede globale au înregistrat câştiguri de două cifre faţă de dolarul american în ultimul an. Modificarea fluxurilor de capital, schimbarea aşteptărilor legate de politica monetară şi îmbunătăţirea fundamentelor interne au jucat un rol în această evoluţie, conform visualcapitalist.com, care, în parteneriat cu Terzo, prezintă clasamentul monedelor cu cele mai mari câştiguri faţă de dolarul american.

• Cele mai mari aprecieri

Sursa citată a analizat ţările cu un PIB anual de 250 de miliarde de dolari sau mai mare şi a clasificat performanţele monedelor lor faţă de dolarul american, în ultimul an.

În fruntea clasamentului se află şekelul israelian, în creştere anuală cu 20,2% faţă de dolarul american. Guvernatorul Băncii Israelului atribuie acest lucru rezistenţei economiei israeliene în contextul conflictului din Orientul Mijlociu şi performanţei solide a exporturilor. Israelul a înregistrat, de asemenea, investiţii străine directe solide, ceea ce a stimulat cererea pentru şekeli.

Pesoul columbian şi randul sud-african au înregistrat, de asemenea, câştiguri puternice, urcând cu 19,7%, respectiv 16,4% faţă de dolarul american în ultimul an. Pesoul mexican urmează îndeaproape, cu o creştere de 16,4%, susţinută de dobânzi mai mari comparativ cu SUA, investiţii străine directe record şi un sector turistic în plină expansiune. Urmează, pe poziţiile 5-10: dolarul australian (+14,8%); realul brazilian (+14,5%); naira nigeriană (+13,5%); coroana norvegiană (+12,7%); tengele kazah (+12,3%), ringgitul malaezian (+11,2%).

• Un dolar american mai slab

Un factor major pentru care monedele din întreaga lume câştigă valoare faţă de dolarul american este acela că moneda SUA în sine slăbeşte.

Analiştii spun că scăderea este cauzată parţial de îngrijorarea pieţei cu privire la politicile imprevizibile ale administraţiei americane. La începutul anului 2025, anticiparea unor noi reduceri ale ratelor dobânzii de către Rezerva Federală (Fed), care a determinat investitorii să caute randamente mai mari în altă parte, a împins, de asemenea, dolarul în jos, conform sursei citate.

• Ce înseamnă un dolar mai slab pentru pieţele globale

Atunci când dolarul american slăbeşte, se schimbă modul în care fluxul monetar şi comercial se desfăşoară în întreaga lume.

De exemplu, produsele americane devin mai ieftine pentru alte ţări, ceea ce poate ajuta exportatorii americani. În acelaşi timp, companiile din alte ţări (cu monede mai puternice) pot întâmpina dificultăţi în a concura cu bunurile americane, notează sursa citată.

Pentru investitori, un dolar mai slab poate creşte valoarea investiţiilor în alte ţări. Chiar dacă aceste investiţii nu cresc mult, ele pot valora totuşi mai mult atunci când sunt convertite înapoi în dolari americani, pur şi simplu pentru că s-a îmbunătăţit cursul de schimb valutar.