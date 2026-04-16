Senatul SUA a respins o rezoluţie care să-i limiteze lui Trump puterile de război

Senatul SUA a respins miercuri cu o majoritate de 52 de voturi la 47 o rezoluţie a democraţilor privind puterile de război ale preşedintelui, ceea ce arată sprijinul continuu al partidului său pentru politica de război a preşedintelui republican Donald Trump, la mai mult de şase săptămâni după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, informează news.ro.

Rezoluţia privind puterile de război ale preşedintelui era menită să limiteze campania militară a administraţiei Trump în Iran.

Senatorul republican Rand Paul a votat în favoarea măsurii, contrar poziţiei partidului său, în timp ce John Fetterman a fost singurul senator democrat care a votat împotriva rezoluţiei.

Aceasta este a patra încercare eşuată a camerei superioare, dar prima de când Congresul s-a întors din ultima sa pauză şi de când a început armistiţiul de două săptămâni cu Iranul.

La o conferinţă de presă anterioară, democraţii au promis că vor forţa votarea unei rezoluţii privind puterile de război în fiecare săptămână până când aceasta va fi adoptată, pentru a-i face pe republicani să-şi exprime public sprijinul pentru război.

„Numărul nostru va creşte”, a spus Chris Murphy, membru al comisiei pentru relaţii externe a Senatului.

Democraţii din Camera Reprezentanţilor fac presiuni pentru votarea unei măsuri similare în această săptămână.

Deşi Constituţia SUA prevede că Congresul, şi nu preşedintele, poate declara război, preşedinţii din ambele partide au susţinut de mult timp că această restricţie nu se aplică operaţiunilor pe termen scurt sau în cazul în care ţara se află sub ameninţare imediată.

Casa Albă şi aproape toţi colegii republicani ai lui Trump din Congres afirmă că acţiunile lui Trump sunt legale şi se încadrează în drepturile sale de comandant suprem de a proteja SUA prin ordonarea unor operaţiuni militare limitate.

Sondajele de opinie arată însă că războiul este în general nepopular, deşi opiniile diferă în funcţie de apartenenţa politică. Un sondaj Reuters/Ipsos publicat pe 31 martie a constatat că 60% dintre americani se opun atacurilor militare ale SUA asupra Iranului, 74% dintre republicani susţinând acţiunea, comparativ cu 7% dintre democraţi.

Într-un discurs ţinut înaintea votului, senatorul Jim Risch din Idaho, preşedintele republican al Comisiei pentru Relaţii Externe, i-a acuzat pe susţinătorii rezoluţiei privind puterile de război că susţin Iranul. „Nimeni nu vine să te ajute, Iran, cu excepţia celor 47 de persoane de aici”, a spus el, referindu-se la senatorii care susţin rezoluţia.

Democraţii au declarat că doresc ca Congresul să-şi recâştige puterea conferită de Constituţie de a declara război şi să retragă ţara dintr-un conflict care, au avertizat ei, ar putea deveni unul de lungă durată.