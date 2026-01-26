SENS solicită audit la STB, fără scumpirea transportului

Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit la Societatea de Transport Bucureşti, fără majorarea tarifelor de călătorie, conform Agerpres.

Mesajul vine în contextul în care Consiliul General al Capitalei urmează să dezbată joi două proiecte de hotărâre care prevăd majorarea tarifelor STB şi demararea unui audit la societate, potrivit Agerpres.

"Într-un oraş sufocat de maşini, Primăria trebuie să găsească soluţii pentru promovarea transportului alternativ, nu să încurajeze transportul cu maşina personală. Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit, fără majorarea tarifelor STB”, a transmis Partidul SENS, luni, pe pagina sa de Facebook, a relatat Agerpres.

Reprezentanţii formaţiunii atrag atenţia că majorarea tarifelor va afecta în special persoanele care nu deţin maşini şi depind de transportul public, conform Agerpres.

"O parte dintre bucureşteni se află într-o situaţie financiară vulnerabilă, iar această măsură doar va agrava situaţia sau va duce la un fenomen de „free riding”, adică oameni care vor alege să călătorească fără să plătească, nu din dorinţa de a evita corectitudinea, ci din lipsă de resurse. Riscul pentru ei este să fie sancţionaţi cu amenzi, care urmează să fie majorate de la 80 de lei la 200 de lei. Este foarte uşor să ne ascundem în spatele scuzei că „nu sunt bani”. O administraţie competentă găseşte soluţii care nu transferă problema asupra cetăţenilor. Speram ca cineva cu experienţă de ani de zile în administraţia publică să nu vină cu o astfel de rezolvare rudimentară”, a susţinut SENS, potrivit Agerpres.

Potrivit acestui partid, povara fiscală nu ar trebui să îi afecteze pe cei mai vulnerabili dintre cetăţeni, iar Primăria Capitalei nu trebuie să reia „experimentul” aplicat de Guvern. "Îi atragem atenţia noului primar general al Bucureştiului, domnul Ciprian Ciucu, că experimentul de la Guvern, în care povara fiscală pică pe cei mai vulnerabili dintre cetăţeni, nu trebuie replicat şi la nivelul administraţiei publice a Capitalei”, se mai arată în postare, conform Agerpres.

Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.

Proiectul prevede următoarele tarife: două călătorii metropolitane (în limita a 90 de minute fiecare) - 10 lei; zece călătorii metropolitane (în limita a 90 de minute fiecare) - 40 de lei; abonament metropolitan/24 ore - 14 lei; abonament metropolitan/72 ore - 30 de lei; abonament metropolitan/7 zile - 45 de lei; abonament metropolitan/1 lună - 100 de lei; abonament metropolitan redus 50%/1 lună - 50 de lei; abonament metropolitan/6 luni - 500 de lei; abonament metropolitan/12 luni - 900 de lei; călătorie la tarif special (supra-taxa) - 200 de lei, conform Agerpres.

Consilierii municipali vor dezbate şi un proiect care prevede achiziţionarea de servicii de audit extern pentru realizarea unei analize diagnostice, menită să evalueze situaţia financiară, operaţională şi managerială a STB şi Termoenergetica, potrivit Agerpres.