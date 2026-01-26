Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SENS solicită audit la STB, fără scumpirea transportului

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 20:20

Sursa foto: Facebook/Miscarea Sens

Sursa foto: Facebook/Miscarea Sens

Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit la Societatea de Transport Bucureşti, fără majorarea tarifelor de călătorie, conform Agerpres.

Mesajul vine în contextul în care Consiliul General al Capitalei urmează să dezbată joi două proiecte de hotărâre care prevăd majorarea tarifelor STB şi demararea unui audit la societate, potrivit Agerpres.

"Într-un oraş sufocat de maşini, Primăria trebuie să găsească soluţii pentru promovarea transportului alternativ, nu să încurajeze transportul cu maşina personală. Partidul SENS solicită demararea procedurilor de audit, fără majorarea tarifelor STB”, a transmis Partidul SENS, luni, pe pagina sa de Facebook, a relatat Agerpres.

Reprezentanţii formaţiunii atrag atenţia că majorarea tarifelor va afecta în special persoanele care nu deţin maşini şi depind de transportul public, conform Agerpres.

"O parte dintre bucureşteni se află într-o situaţie financiară vulnerabilă, iar această măsură doar va agrava situaţia sau va duce la un fenomen de „free riding”, adică oameni care vor alege să călătorească fără să plătească, nu din dorinţa de a evita corectitudinea, ci din lipsă de resurse. Riscul pentru ei este să fie sancţionaţi cu amenzi, care urmează să fie majorate de la 80 de lei la 200 de lei. Este foarte uşor să ne ascundem în spatele scuzei că „nu sunt bani”. O administraţie competentă găseşte soluţii care nu transferă problema asupra cetăţenilor. Speram ca cineva cu experienţă de ani de zile în administraţia publică să nu vină cu o astfel de rezolvare rudimentară”, a susţinut SENS, potrivit Agerpres.

Potrivit acestui partid, povara fiscală nu ar trebui să îi afecteze pe cei mai vulnerabili dintre cetăţeni, iar Primăria Capitalei nu trebuie să reia „experimentul” aplicat de Guvern. "Îi atragem atenţia noului primar general al Bucureştiului, domnul Ciprian Ciucu, că experimentul de la Guvern, în care povara fiscală pică pe cei mai vulnerabili dintre cetăţeni, nu trebuie replicat şi la nivelul administraţiei publice a Capitalei”, se mai arată în postare, conform Agerpres.

Preţul unei călătorii metropolitane urmează să crească de la 3 la 5 lei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi dezbătut în şedinţa din 29 ianuarie a Consiliului General al Capitalei.

Proiectul prevede următoarele tarife: două călătorii metropolitane (în limita a 90 de minute fiecare) - 10 lei; zece călătorii metropolitane (în limita a 90 de minute fiecare) - 40 de lei; abonament metropolitan/24 ore - 14 lei; abonament metropolitan/72 ore - 30 de lei; abonament metropolitan/7 zile - 45 de lei; abonament metropolitan/1 lună - 100 de lei; abonament metropolitan redus 50%/1 lună - 50 de lei; abonament metropolitan/6 luni - 500 de lei; abonament metropolitan/12 luni - 900 de lei; călătorie la tarif special (supra-taxa) - 200 de lei, conform Agerpres.

Consilierii municipali vor dezbate şi un proiect care prevede achiziţionarea de servicii de audit extern pentru realizarea unei analize diagnostice, menită să evalueze situaţia financiară, operaţională şi managerială a STB şi Termoenergetica, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 20:30)

    SENS alt partid fără sens.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 20:31)

      HAuR cel mai lipsit de valoare aur, deși sunt numai valori printre adepți

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 ianuarie
Ediţia din 26.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb