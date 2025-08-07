Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii pentru românii care au ales să îşi petreacă vacanţa de vară în străinătate

I.S.
7 august, 13:16

Sondaj CEC Bank: Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia sunt principalele destinaţii pentru românii care au ales să îşi petreacă vacanţa de vară în străinătate

Trei din patru români care îşi vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinaţie ţări precum Grecia, Bulgaria, Turcia şi Italia iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Din totalul celor chestionaţi însă, doar unul din şase români aleg să-şi petreacă vacanţa în afara României.

Grecia este ţara unde cei mai mulţi români au ales să îşi petreacă concediul în străinătate, respectiv 26% dintre respondenţi, în timp ce peste 17% au ales Bulgaria, 15,4% vor merge în Turcia şi 13% în Italia. Mai reduse ca procentaj sunt ţări precum Spania (7%), Egipt (5%) şi Franţa (2,5%), în timp ce alte destinaţii au procente şi mai reduse.

Când trebuie să aleagă mijlocul de transport pe care îl folosesc când merg în vacanţă, 54,5% dintre respondenţi au menţionat autoturismul personal, în timp ce trenul este ales de 22,42% iar autocarul şi avionul de doar 12%, respetiv 11%.

CEC Bank oferă clienţilor săi posibilitatea achiziţionării rovinietei, huvinietei sau să îşi plătească taxa de pod de la Feteşti - Cernavodă direct din aplicaţia de Mobile Banking - CEC app.

Potrivit sursei, la întrebarea - De unde faci rost de bani pentru vacanţă - peste 77% dintre respondenţi au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puţini (9%) se împrumută de la prieteni, puţin sub 7% spun că folosesc tichetele de vacanţă pentru plata concediului iar aproape 5% apelează la cardul de credit/overdraft. Foarte puţini, adică 2% spun că primesc prime de concediu de la angajator.

În ceea ce priveşte mărimea bugetului de vacanţă, 42% dintre respondenţi vorbesc despre o scădere a bugetului, cu 10% până la 30%, comparativ cu cel alocat anul trecut în timp ce pentru unul din patru români, acesta este similar cu cel de anul trecut. Doar circa 10% dintre români vor aloca mai mult cu 10% - 30% faţă de anul trecut.

La întrebarea referitoare la cum vor face plăţile în concediu, peste 38% dintre respondenţi spun că vor plăti cash şi circa 22% o combinaţie de plată cash şi card, fie că sunt de debit sau de credit. Puţin peste 17% vor plăti doar cu card de debit şi cash, aproape 6% doar cu card de credit şi puţin peste 5% doar cu doar cu card de credit şi cash.

Pentru plata cu cardul în străinătate, clienţii CEC Bank pot apela la cardul VISA Multicurrency care oferă acces direct la conturi în zece valute. De asemenea, cheltuielile prilejuite de concediu pot fi plătite cu cardul de credit de la CEC Bank în până la 24 rate lunare fără dobândă, la orice comerciant din lume.

