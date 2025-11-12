Sondaj INSCOP: AUR domină preferinţele alegătorilor cu educaţie primară

AUR ar conduce alegerile în rândul alegătorilor cu educaţie primară, pe când USR s-ar impune în rândul celor cu studii superioare, dacă acestea s-ar desfăşura duminica viitoare, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research.

Conform sondajului, AUR ar fi prima opţiune pentru 51% dintre persoanele cu educaţie primară şi pentru 41% dintre cele cu educaţie medie, în timp ce USR ar ocupa prima poziţie în rândul alegătorilor cu studii superioare, cu 31%. Cercetarea, comandată de platforma de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, a fost realizată pe un eşantion de 3.000 de persoane, semnificativ mai mare decât cel obişnuit de 1.100 de respondenţi, pentru a asigura relevanţa statistică a rezultatelor. Eroarea maximă admisă este de ±1,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele arată că AUR domină autoritar preferinţele persoanelor cu educaţie primară, urmat de PSD (18%), PNL (9%), UDMR (5%) şi USR (4%), în timp ce partidele POT şi SOS România obţin câte 3%. În rândul celor cu educaţie medie, AUR ar obţine 41% din voturi, PSD - 21%, PNL - 14%, USR - 9%, UDMR - 4%, POT - 4%, SENS - 4%, iar SOS România - 2%.

În schimb, persoanele cu educaţie superioară preferă formaţiuni de centru-dreapta, USR fiind creditat cu 31%, PNL cu 24%, urmate de AUR (15%) şi PSD (12%). Alte formaţiuni, precum SENS şi UDMR, sunt menţionate de 6% dintre alegători, iar POT, SOS România, independenţii şi alte partide obţin scoruri marginale, între 1 şi 2%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, afirmă că rezultatele sondajului confirmă faptul că educaţia este un predictor esenţial al orientării politice şi al raportării la discursul populist. „Distribuţia intenţiei de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educaţie primară şi cele cu educaţie superioară. Fractura nu este doar politică, ci şi axiologică, relevând diferenţe în raportarea la autoritate, instituţii şi la ideea de progres social. Educaţia funcţionează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu aşteptări şi comportamente civice fundamental diferite”, a declarat acesta.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (metoda CATI) pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia adultă a României, cu vârsta de peste 18 ani.