Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sondaj INSCOP: AUR domină preferinţele alegătorilor cu educaţie primară

A.B.
Politică / 12 noiembrie, 14:19

Sondaj INSCOP: AUR domină preferinţele alegătorilor cu educaţie primară

AUR ar conduce alegerile în rândul alegătorilor cu educaţie primară, pe când USR s-ar impune în rândul celor cu studii superioare, dacă acestea s-ar desfăşura duminica viitoare, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research.

Conform sondajului, AUR ar fi prima opţiune pentru 51% dintre persoanele cu educaţie primară şi pentru 41% dintre cele cu educaţie medie, în timp ce USR ar ocupa prima poziţie în rândul alegătorilor cu studii superioare, cu 31%. Cercetarea, comandată de platforma de ştiri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, a fost realizată pe un eşantion de 3.000 de persoane, semnificativ mai mare decât cel obişnuit de 1.100 de respondenţi, pentru a asigura relevanţa statistică a rezultatelor. Eroarea maximă admisă este de ±1,8%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele arată că AUR domină autoritar preferinţele persoanelor cu educaţie primară, urmat de PSD (18%), PNL (9%), UDMR (5%) şi USR (4%), în timp ce partidele POT şi SOS România obţin câte 3%. În rândul celor cu educaţie medie, AUR ar obţine 41% din voturi, PSD - 21%, PNL - 14%, USR - 9%, UDMR - 4%, POT - 4%, SENS - 4%, iar SOS România - 2%.

În schimb, persoanele cu educaţie superioară preferă formaţiuni de centru-dreapta, USR fiind creditat cu 31%, PNL cu 24%, urmate de AUR (15%) şi PSD (12%). Alte formaţiuni, precum SENS şi UDMR, sunt menţionate de 6% dintre alegători, iar POT, SOS România, independenţii şi alte partide obţin scoruri marginale, între 1 şi 2%.

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, afirmă că rezultatele sondajului confirmă faptul că educaţia este un predictor esenţial al orientării politice şi al raportării la discursul populist. „Distribuţia intenţiei de vot arată o polarizare clară între segmentele cu educaţie primară şi cele cu educaţie superioară. Fractura nu este doar politică, ci şi axiologică, relevând diferenţe în raportarea la autoritate, instituţii şi la ideea de progres social. Educaţia funcţionează ca un filtru de socializare democratică, producând electorat cu aşteptări şi comportamente civice fundamental diferite”, a declarat acesta.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (metoda CATI) pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia adultă a României, cu vârsta de peste 18 ani.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb