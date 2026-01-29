Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj INSCOP: Biserica şi Armata domină încrederea publică, Parlamentul rămâne la coadă

U.B.
Miscellanea / 29 ianuarie, 12:41

Sondaj INSCOP: Biserica şi Armata domină încrederea publică, Parlamentul rămâne la coadă

Biserica şi Armata conduc clasamentul încrederii publice, în timp ce Parlamentul şi Guvernul rămân la coada ierarhiei, arată datele celui mai recent Barometru Informat.ro - INSCOP Research, ediţia a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Sondajul arată că 63,9% dintre noi declarăm că aavem destul de multă sau foarte multă încredere în Biserică, în creştere faţă de iulie 2025 (57,7%), arată comunicatul. Pe locul al doilea se situează Armata, cu 61,8%, urmată de Poliţie, care ajunge la 50%, înregistrând una dintre cele mai mari creşteri faţă de măsurarea anterioară, subliniază comunicatul.

În contrast puternic cu instituţiile percepute ca „nepolitice”, instituţiile politice continuă să se confrunte cu un nivel scăzut de încredere. Preşedinţia este creditată cu 27,9% încredere, Justiţia cu 25,4%, iar Guvernul cu doar 18,4%, potrivit comunicatului. Parlamentul ocupă ultima poziţie, cu 11,9% dintre respondenţi declarând că au încredere destul de multă sau foarte multă în această instituţie, se arată în comunicatul de presă.

Directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac, explică acest fenomen printr-o neîncredere structurală în clasa politică: „Instituţiile percepute ca nepolitice domină încrederea publică. Biserica şi Armata rămân repere simbolice de stabilitate şi identitate, semn că populaţia caută ancore de continuitate în afara jocului politic propriu-zis”, conform comunicatului remis redacţiei.

Datele sondajului indică diferenţe semnificative de percepţie în funcţie de vârstă, nivel de educaţie, mediul de rezidenţă şi opţiunile politice ale respondenţilor, arată comunicatul. Biserica se bucură de cel mai ridicat nivel de încredere în rândul votanţilor PSD şi AUR, al persoanelor de peste 60 de ani şi al locuitorilor din mediul rural, potrivit comunicatului. Armata este evaluată favorabil în special de votanţii PSD şi PNL, de seniori şi de populaţia din mediul rural, evidenţiază sursa amintită. Poliţia este apreciată mai ales de tinerii sub 30 de ani, de angajaţii din sectorul public şi de votanţii PSD şi PNL, conform comunicatului. Preşedinţia beneficiază de un nivel mai ridicat de încredere în rândul tinerilor, al persoanelor cu studii superioare şi al locuitorilor din Bucureşti şi din marile oraşe, se adaugă în comunicat. În ceea ce priveşte Guvernul şi Parlamentul, acestea sunt evaluate mai favorabil de tineri şi de alegătorii partidelor aflate la guvernare sau din opoziţia parlamentară, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei Informat.ro, pe un eşantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populaţia adultă a României, se specifică în comunicat. Interviurile au fost realizate telefonic, prin metoda CATI, iar eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, conform comunicatului.

