Sorin Grindeanu: „România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace”

S.E.
Politică / 21 ianuarie, 21:40

Sorin Grindeanu/Sursa foto: X

Sorin Grindeanu/Sursa foto: X

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale „niciodată costurile nu sunt prea mari”, potrivit Antena 3. El a spus că ţara noastră ar trebui să plătească şi un miliard de dolari pentru calitatea de membru permanent, dincolo de mandatul iniţial de 3 ani, miliard prevăzut în oferta trimisă de Donald Trump celor 60 de ţări pe care le-a invitat, a mai relatat sursa citată.

„Acest Consiliu pentru Pace, sau ideea acestui Consiliu a plecat de la o experienţă fericită, pacea din Gaza. De aici a pornit tot. Aşa cum spune numele, se vrea a fi extinsă acea experienţă. Totuşi, îl vedem pe preşedintele Macron, sau îi auzim discursul, tot la Davos, în care spunea că anul trecut, au fost cel puţin vreo 60 de conflicte la nivel mondial. De ce e nevoie de aşa ceva? Asta ar fi imaginea de început. Deci, plecăm de la o experienţă, să spunem, pozitivă, Gaza”, a declarat Sorin Grindeanu, conform Antena 3.

Potrivit acestuia, acceptarea invitaţiei făcute de preşedintele Donald Trump, „nu e vorba de servilism, ci de realism”, a informat sursa menţionată.

„Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate. Bun, şi da, se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înşel”, a adăugat preledintele PSD, potrivit sursei amintite.

Sorin Grindeanu a adăugat că vorbim în primul rând de partenerul strategic al ţării noastre, a subliniat Antena 3.

Ţara noastră a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, duminică, Administraţia Prezidenţială, a amintit sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

