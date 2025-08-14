Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Statisticile arata ca sub 1% dintre profesorii din Romania urmeaza studii postuniversitare

T.B.
Comunicate de presă / 14 august, 11:35

Statisticile arata ca sub 1% dintre profesorii din Romania urmeaza studii postuniversitare

Potrivit datelor din raportul Ministerului Educatiei privind starea invatamantului superior din Romania, aferent anilor 2022-2023, numai 1.948 din numarul de total de 240.000 dintre profesorii din invatamantul de stat din Romania au absolvit studii si cursuri postuniversitare, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Astfel, doar 0,8% din totalul cadrelor didactice la nivel national urmeaza forme avansate de pregatire profesionala, arata datele furnizate de Ministerul Educatiei, analizate de Bucharest Business School. Este un procent ingrijorator, avand in vedere ca nivelul scazut de formare continua in randul profesorilor contribuie direct la mentinerea unor rezultate slabe in randul elevilor, Romania situandu-se printre tarile europene cu cele mai ridicate rate de analfabetism functional.

Academia de Studii Economice din Bucuresti, prin scoala de afaceri Bucharest Business School, lanseaza programul "Economics of Education and Leadership MBA”, cu incepere in luna octombrie, un MBA dedicat unui public extins si divers, format din: decidenti din Ministerele Educatiei, Economiei, Finantelor, Apararii si din alte sectoare guvernamentale relevante, experti in educatie, profesori universitari, inspectori scolari, primari, directori de scoala, ONG-uri si reprezentanti ai sectorului privat interesati de reformarea sistemului educational.

Programul MBA sustine si obiectivul national ca, pana in 2030, Romania sa atinga o rata de 17,4% a participarii adultilor (25-64 ani) la invatarea pe tot parcursul vietii, fata de doar 5,4% in 2022, conform Strategiei Nationale pentru Educatia continua a Adultilor. Desi indicatorul este in crestere fata de anii anteriori (1,3% in 2019), decalajul fata de media europeana (11,98%) ramane semnificativ, mai arata datele publice analizate de Bucharest Business School.

„Fara investitii serioase in dezvoltarea profesionala a profesorilor nu putem vorbi despre o educatie de calitate. Acest MBA vine sa acopere un gol major in oferta educationala romaneasca si sa contribuie direct la transformarea culturii organizationale din scoli. Mai mult, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice poate avea un impact substantial asupra formarii generatiilor viitoare, totodata contribuind la o societate mai echilibrata si o economie mai solida.” a declarat Vasile Alecsandru Strat, Decan al Bucharest Business School, ASE.

Programul imbina instrumente moderne de leadership, management educational, politici publice si inovare, oferind profesorilor nu doar un parcurs academic de top, ci si unelte concrete pentru a deveni agenti reali ai schimbarii in educatie.

MBA in Economie si Leadership in Educatie se adreseaza unei game largi de profesionisti din educatie si domenii conexe: decidenti in politici educationale, lideri institutionali si inspectori scolari, dar si reprezentanti ai mediului privat sau non-profit implicati in initiative educationale.

Structurat pentru a raspunde nevoilor profesionistilor activi, programul are o durata de doi ani, este organizat pe patru semestre, acoperind 16 module, iar formatul este hibrid, cu sesiuni fizice (70%) si sesiuni online (30%) sustinute prin Zoom. Acest model de invatare combina flexibilitatea cu rigoarea academica, oferind o experienta de studiu adaptata unui ritm de lucru intens, dar concentrata pe impact real.

Relevanta unei astfel de formari este accentuata si de contextul actual in care salariul mediu brut anual al unui profesor din Romania este aproape de doua ori mai mic fata de cadrele didactice din tarile din vestul Europei, cum ar fi Germania, Franta sau Italia, conform celor mai recente date ale Comisiei Europene*.

Inscrierile sunt deschise pana pe 23 septembrie pe site-ul oficial https://bbs.ase.ro, unde pot fi consultate si toate detaliile despre program, structura si criterii de admitere.

