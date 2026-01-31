SUA aprobă o posibilă vânzare de rachete Patriot către Arabia Saudită

Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare către Arabia Saudită de rachete de interceptare Patriot şi echipamente aferente, în valoare estimată la 9 miliarde de dolari, a anunţat Departamentul Apărării al SUA, citat de Reuters.

Departamentul Apărării precizează în comunicatul oficial că principalul contractor pentru rachetele Patriot din seria PAC-3 MSE va fi compania Lockheed Martin.

Aprobarea vine după ce Riyadul a solicitat achiziţia a 730 de rachete PAC-3 MSE, relatează Reuters pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile americane.

Potrivit Pentagonului, tranzacţia propusă nu va modifica echilibrul militar din Orientul Mijlociu.

Aceeaşi instituţie arată în comunicatul transmis că vânzarea nu va afecta gradul de pregătire al forţelor armate ale Statelor Unite.