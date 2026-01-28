SUA monitorizează „cu interes” căderea celor mai mari generali ai Chinei

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Statele Unite urmăresc „cu interes” reorganizarea ierarhiei militare din China după demiterea zgomotoasă a celui mai puternic general al acestei ţări, potrivit AFP.

„Cred că acest lucru se înscrie într-o tendinţă observată în ultimii ani, şi anume epurarea conducerii militare. Ei cheltuiesc foarte mulţi bani pentru armata lor şi este evident că unii dintre aceşti oameni fură aceşti bani, iar ei încearcă să remedieze această situaţie”, a declarat şeful diplomaţiei americane, întrebat pe această temă în cadrul unei audieri în Congresul SUA concentrată pe politica americană faţă de Venezuela, conform sursei amintite.

„Este vorba, aşadar, de o problemă internă a sistemului lor. Evident, ei nu ne împărtăşesc aceste informaţii şi nu ne vorbesc despre ele în detaliu, dar este cu siguranţă ceva ce urmărim cu interes”, a adăugat Rubio, citat de AFP.

Sâmbătă, Beijingul a anunţat deschiderea unei anchete împotriva generalului Zhang Youxia, unul dintre cei mai înalţi responsabili ai comandamentului său militar suprem, pentru „încălcări grave ale disciplinei”, un eufemism frecvent utilizat pentru a desemna corupţia, a relatat sursa menţionată, care a subliniat că un alt general, Liu Zhenli, de asemenea membru al Comisiei Militare Centrale (CMC), a fost şi el înlăturat.