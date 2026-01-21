Suciu (BNR): Consolidarea fiscală dă rezultate şi sprijină lupta împotriva inflaţiei

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României (BNR), Dan Suciu, a declarat miercuri că rezultatele consolidării fiscale permit abordarea cu mai multă încredere a luptei împotriva inflaţiei, cu sprijinul Guvernului, potrivit Agerpres.

Suciu a precizat că BNR are consultări dese cu membrii Guvernului şi că instituţia lucrează îndeaproape cu executivul la o serie de proiecte. Purtătorul de cuvânt a adăugat că elementele de stabilitate macro-economică pe care le asumă banca centrală sunt corelate cu politicile guvernamentale şi că această corelaţie este evidenţiată şi în documentele oficiale şi rapoartele internaţionale. „O întâlnire şi o discuţie este un element firesc”, a mai spus Dan Suciu, conform Agerpres.

Oficialul BNR a menţionat că dobânda de referinţă rămâne sub nivelul inflaţiei şi că banca centrală încearcă să gestioneze situaţia astfel încât să nu afecteze creşterea economică. „Nu este o dobândă mare. De obicei, bătălia cu inflaţia se face cu o dobândă peste inflaţie. Încercăm să susţinem creşterea economică fără a da peste cap inflaţia”, a explicat Suciu, adaugă sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al BNR a mai precizat că, în prima parte a anului, inflaţia va înregistra o uşoară scădere, influenţată şi de măsuri precum renunţarea la plafonarea preţului la gaze. Oficialul a adăugat că efectul majorării TVA din vara anului trecut va fi depăşit, iar estimările pentru inflaţie în 2026 indică premise mai coerente din perspectivă macroeconomică., conform Agerpres.

Suciu a explicat că, în cazul apariţiei unei recesiuni tehnice, aceasta reprezintă doar o expresie a comparaţiilor statistice trimestriale şi nu reflectă neapărat o criză economică: „Statistica pentru anul 2025 va arăta creştere economică, iar premisele pentru 2026 indică toate şansele pentru continuarea creşterii”. Oficialul BNR a subliniat că este important ca Guvernul să continue politicile implementate până acum pentru a consolida rezultatele obţinute, notează sursa citată.

Surse guvernamentale au precizat că premierul Ilie Bolojan a avut miercuri dimineaţa discuţii la BNR cu guvernatorul Mugur Isărescu, pe agenda cărora s-au aflat construcţia bugetară pe 2026 şi deficitul, potrivit Agerpres.