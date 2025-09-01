Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Superliga: CFR Cluj - FCSB s-a încheiat cu egal, scor 2-2

S.B.
Sport / 1 septembrie, 09:31

Superliga: CFR Cluj - FCSB s-a încheiat cu egal, scor 2-2

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia CFR Cluj, în etapa a opta din Superliga, potrivit news.ro.

Clujenii au atacat încă din startul meciului, Târnovanu intervenind în primul minut la devierea lui Louis Munteanu. În minutul 17 Alin Fică a şutat peste poarta oaspeţilor, un minut mai târziu a fost rândul lui Louis Munteanu să şuteze, iar minutul 19 a adus deschiderea scorului. Djokovic a înscris cu o lovitură de cap, la un corner şi clujenii conduceau cu 1-0. Hindrich a blocat şutul din careu al lui Cisotti, în minutul 25, pentru ca în minutul 42 bucureştenii să primească un penalti, după verificarea VAR, pentru un henţ al lui Kresic la o lovitură de cap a lui Florin Tănase.

Tot Tănase a executat penalti-ul şi a egalat, marcând cel de-al cincilea său gol stagional. În minutul 45+1 Emerllahu a înscris cu o lovitură de cap, din şase metri, şi gazdele au intrat cu avantaj minim la pauză. Louis Munteanu a înscris în minutul 66, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Bucureştenii au ratat în minutul 70, prin Olaru, şi în minutul 80, prin Cisotti, apoi Alibec a cerut penalti după ce a fost ţinut de tricou, în careu, de Matei Ilie, însă oaspeţii au reuşit să egaleze. Radunovic a centrat în minutul 87 şi Cisotti a înscris cu o lovitură de cap.

În al treilea minut al prelungirilor Aly Abeid l-a lovit în faţă pe Şut, în propriul careu, şi a fost eliminat cu roşu direct. S-a terminat 2-2 şi cele două echipe nu părăsesc subsolul clasamentului, rămân pe locurile 13 (FCSB) şi 14 (CFR), cu câte şase puncte.

CFR CLUJ: Hindrich - Kresic (Aly Abeid 55), Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu (Al. Păun 78), Djokovic, Fică - Şfaiţ (Biliboc 78), L. Munteanu (Badamosi 88), Korenica (Cordea 88). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu (V. Creţu 46), Pantea (Radunovic 48) - Chiricheş (Olaru 29), Şut - M. Toma, Fl.Tănase, Cisotti - Mamadou Thiam (Bîrligea 46; Alibec 58). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: - / M. Popescu 27

Cartonaş roşu: Aly Abeid (CFR Cluj) min. 90+4

Arbitri: Sebastian Colţescu - Ovidiu Artene, Daniel Mitruţi

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan - Raul Ghiciulescu

