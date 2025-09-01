Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Superliga: FC Botoşani - Universitatea Craiova, scor 1-1

S.B.
Sport / 1 septembrie, 10:30

Superliga: FC Botoşani - Universitatea Craiova, scor 1-1

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu FC Botoşani, în etapa a opta din Superligă, potrivit news.ro.

Prima repriză a meciului care opune cele mai bune ofensive din Superligă s-a terminat fără gol marcat. Partida de la Botoşani a avut un ritm bun, însă marile ocazii s-au lăsat aşteptate. Nsimba a plecat în sprint şi a avut un şut bun, respins în corner, în minutul 21, iar Anestis a apărat incredibil la Creţu, în minutul 27.

Scorul a fost deschis de olteni, în minutul 63, când Nsimba a asigurat assistul, iar Cicâldău şi-a continuat seria bună înscriind în poarta lui Anestis. Minutul 72 a adus egalarea, după ce Dumiter a insistat la o minge, în careu, a trimis-o spre poartă, dar golul a fost al lui Ongenda, ultimul care a atins mingea înainte să intre în plasă. Până la final nu s-a mai înscris, deşi craiovenii au forţat victoria, iar FC Botoşani - Universitatea Craiova s-a încheiat 1-1.

Universitatea Craiova rămâne lider, cu 20 de puncte, la două puncte de echipa de pe locul secund, Rapid. FC Botoşani e a cincea, cu 13 puncte.

FC BOTOŞANI: Anestis - Ilaş, G. Miron, Charles Petro, Ţigănaşu - Papa M. Bordeianu 46), Aldair Ferreira (Pape Diaw 76) - G. Cîmpanu (Mitrov 59), Ongenda (Pavlovic 84), Mailat (Bodişteanu 59) - Dumiter. ANTRENOR: Leo Grozavu

UNIVERSITATEA CRAIOVA: S. Lung jr - Mogoş (Badelj 46), Screciu, Romanchuk - M. Rădulescu (D. Barbu 60), Al. Creţu (Bancu 60), Mekvabishvili, Cicâldău (Baiaram 81), Fl. Ştefan - Houri (T. Băluţă 81), Nsimba. ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Aldair Ferreira 2, Papa 8, G. Cîmpanu 52, Charles Petro 75 / Nsimba 36

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru - Sebastian Eugen Gheorghe, Romică Bîrdeş

Arbitri VAR: Rareş George Vidican - Cosmin Bojan

